Kamil Semeniuk szczerze o swoich problemach. „Mój przykład pokazuje jak można upaść z topowego poziomu”

Polscy siatkarze mają wszystko, by wygrać LN, ale jest też fatalna wiadomość dla ludzi Grbicia. To aż niewiarygodne!

Kiedy trener reprezentacji Polski wybierał skład na finałowy turniej Ligi Narodów w Gdańsku, można było wyrażać wątpliwości czy Kamil znajdzie się w czternastce. Spośród pięciu branych pod uwagę przyjmujących prezentował bowiem najmniej przekonywającą dyspozycję. Grbić jednak uciął temat decyzją o powołaniu pięciu graczy z tej pozycji, a nie jak zwykle to bywa – czterech. W ten sposób Semeniuk nie został odstrzelony na tym etapie. Na ten moment trener kadry nie musi zresztą jeszcze dokonywać drastycznych wyborów.

Przed meczem ćwierćfinałowym LN z Brazylią Semeniuk zapewniał, że czuje się dobrze pod względem fizycznym. Przyznał jednak, że po nieudanym sezonie we włoskiej Perugii (klub poza podium i bez udziału w pucharach europejskich w kolejnym sezonie) miał mnóstwo dylematów.

Pisali, że jestem najlepszy, a znalazłem się po drugiej stronie

– Po sezonie we Włoszech znalazłem się „po drugiej stronie medalu” – tłumaczy Semeniuk. – Przedtem pisało się o mnie i mówiło, że jestem fantastycznym zawodnikiem, określano mianem najlepszego na świecie, natomiast mój przykład pokazuje, że można upaść z topowego poziomu i nic nie osiągnąć nawet z tak wielką Perugią. I mimo to cieszę się, że tam zostaję, bo mam w sobie wielką motywację, by pomóc ten klub podnieść i sprawić, by wrócił na salony, chociażby Ligi Mistrzów. Bo zasługuje on, by walczyć o najwyższe cele – podkreśla przyjmujący reprezentacji Polski, nie ukrywając, że targały nim różne myśli.

– Bywały chwile, że mogło mi przyjść do głowy: kurczę, czemu o mnie teraz nie mówią, a wcześniej zabijali się o wywiady. Jak mówiłem, znalazłem się w nieco innym miejscu i nie powiem, że nie jest fajnie, bo mogę się w stu procentach skoncentrować na siatkówce i to też jest dobra sytuacja – zauważa.

W igrzyskach każdy wziąłby dowolny medal

W tym roku ma wyraźne problemy z formą, ale to nie znaczy, że nie będzie brany pod uwagę przy wyłanianiu składu olimpijskiego. Chociaż po pierwsze formalnie jeszcze nie awansowaliśmy na igrzyska, a po drugie tę decyzję Grbić podejmie dopiero za rok.

– Myślę, że każdy z nas ma marzenie, by pojechać do Paryża i wywalczyć tam medal dowolnego koloru – przekonuje Semeniuk. – Ale spokojnie, przyjdzie na to jeszcze czas, najpierw przecież będą kwalifikacje olimpijskie. Tam trzeba pokazać klasę i wywalczyć sobie miejsce na igrzyskach. A w przyszłym roku będzie kolejny sezon reprezentacyjny, w którym będziemy wszyscy ze sobą znowu rywalizować, by trafić do tej wąskiej dwunastki olimpijskiej. Kroczek po kroczku będziemy o tym coraz mocniej myśleć, jednak przedtem mamy inne imprezy.