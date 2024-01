Karol Kłos dostał wyjątkowy prezent. Siatkarz zapowiedział, że wykorzysta go w łóżku i podał konkrety!

Karol Kłos słynie z nieszablonowego poczucia humoru. Uchodzi za jednego z najsympatyczniejszych i najzabawniejszych polskich sportowców. Nic w tym dziwnego, wielokrotnie już udowadniał w swoich internetowych wpisach, że ma ogromny dystans do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Choć popularności mu nie brakuje, to reprezentant Polski pozostaje tym samym człowiekiem od lat. Tym razem podzielił się z kibicami prezentem, jaki otrzymał od młodszych kolegów z kadry. Zapowiedział, że nie będzie rozstawał się z nim podczas snu, co dodatkowo rozbawiło komentujących zdjęcie na portalu społecznościowym.

Tomasz Fornal uderza w Igę Świątek! Mocno o plebiscycie na sportowca roku, wybrałby kogoś innego

Karol Kłos z prezentem do spania

Na zdjęciu Karol Kłos pozuje na siatkarskim parkiecie. Sama fotka nie ma jednak wiele wspólnego z czynnym uprawianiem sportu, a jest bardziej przyjacielskim dowcipem. Wyjątkowy podarunek znany sportowiec otrzymał od Jakuba Kochanowskiego i Tomasza Fornala, a więc dobrych kumpli z kadry. Na koszulce, bo to właśnie ona jest tym prezentem, pojawiło się zdjęcie wspomnianych siatkarzy, ale jeszcze jeden, zaskakujący napis, który ma opisywać postać bardziej doświadczonego Kłosa.

Nikola Grbić usłyszał o nowym pomyśle na igrzyska w Paryżu. Wymowna reakcja: „To będzie ból głowy”

Karol Kłos rozbawiony prezentem

"Dumny tata dwóch synów" - brzmi podpis do zdjęcia na koszulce podarowanej Kłosowi przez jego kolegów. Wyraźnie rozbawiony reprezentant Polski postanowił pozdrowić autorów na Instagramie i dodać kilka słów od siebie. "Dziękuję za prezent. Idealna do spania" - napisał z wieloma emotkami śmiechu Karol Kłos.