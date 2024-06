Koleżanka Stysiak zdobyła na nas 39 pkt, ale to Magda i Polki były górą nad Turczynkami. „Uczucie jest niesamowite!”

To był horror, zresztą jak zwykle w starciach naszych siatkarek przeciwko ekipie znad Bosforu. Często Polki toczyły z Turczynkami zacięte boje do ostatnich piłek, nierzadko w tie-breaku, tyle że zwykle ulegały w meczach o wielką stawkę. Ta swoista siatkarska klątwa się jednak w piątek skończyła, co jest poza wszystkim kapitalną wiadomością przed igrzyskami olimpijskimi. Odpadł naszej drużynie kolejny zespół, z którym kiedyś miewała problemy stale, a teraz ma go już na rozkładzie i widać, że umie z nim grać.

Polska - Włochy Kiedy półfinał Ligi Narodów siatkarek?

Magda Stysiak o sukcesach kadry siatkarek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nasza armata numer jeden, Magdalena Stysiak, tak się składa, że w poprzednim sezonie koleżanka klubowa Vargas w Fenerbahce Stambuł, zdobyła „tylko” 17 pkt, ale u nas walczył cały zespół, każda wniosła mnóstwo serca i umiejętności potrzebnych w danym momencie.

Kluczowa zmiana Czyrniańskiej

Kluczowa wydaje się zmiana Martyny Czyrniańskiej, która nie zawodziła w żadnym elemencie, a piątym secie po serii jej zagrywek rozmontowana została organizacja gry rywalek. Nie mogły wyprowadzić skutecznego ataku, a sama Vargas też nie dawała rady kończyć wszystkiego, mimo że kończyła naprawdę dużo akcji.

Do frustracji nasze dziewczyny doprowadziły drugą z liderek Turcji, prowokującą zachowaniem Ebrar Karakurt, zwyczajowo fatalnie przyjmującą zagrywki, ale tym razem także walącą piłką po autach jak natchniona...

Gorąca polska siatkarka odsłoniła ciało. Gdy spojrzeliśmy na jej brzuch, odebrało nam mowę

Stysiak komentuje awans do półfinału

Po meczu Magda Stysiak skomentowała na gorąco: – Szczerze powiem, że nie wiem, co dzisiaj zadecydowało o naszym sukcesie, co było kluczem. Na pewno musiałyśmy być wszystkie razem, ze sobą na boisku cały czas, okazywać pozytywną energię. Wiedziałyśmy jak silnym zespołem jest Turcja. I mamy świetny wynik, a to uczucie jest niesamowite! I wiemy, że wciąż nie gramy swojej najlepszej siatkówki, ale to nie jest w tym momencie najważniejsze. Liczy się wygrana. W półfinale na pewno z Włoszkami znowu będzie ciężka przeprawa, ale zamierzamy podejść do tego tak samo jak dzisiaj. Na sto procent i z pełną radością gry.

Polscy siatkarze rozdają karty w boju o awans olimpijski. „Nie wpuścimy nikogo na igrzyska bez walki”

Reprezentacja Polski kobiet w półfinale #VNL2024! 😍 Biało-Czerwone po zaciętym spotkaniu wygrywają w ćwierćfinale 3:2 z Turcją! 💪 🔔 już jutro o 12:00 nasza drużyna zagra mecz półfinałowy z Włoszkami! Polska-Turcja 3️⃣:2️⃣(20-25; 25-22; 25-20; 19-25; 15-11) pic.twitter.com/8Y2V5dFjcy— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) June 21, 2024

Wynik jest piękny, ale oczywiście do medalu Ligi Narodów jeszcze kawałek drogi. Polki zrobiły mocny krok w tę stronę. W drugim półfinale Brazylijki zagrają z Japonkami. Przypomnijmy, że nasza drużyna broni brązowego medalu sprzed roku, ale nie ma powodu, by nie mierzyła o wiele wyżej.