Polska - Turcja relacja na żywo. Polki o włos od półfinału Ligi Narodów! Prowadzą z mistrzyniami Europy

Polska - Turcja 2:1 (20:25, 25:22, 25:20, 13:18)

Polska: Alagierska, Czyrniańska, Jurczyk, Korneluk, Łukasik, Łysiak, Mędrzyk, Różański, Smarzek, Stysiak, Szczygłowska, Wenerska, Witkowska, Wołosz

Turcja: Akoz, Arici, Aydin, Aykac, Cebecioglu, Dundar, Ivegin, Kalac, Karakurt, Orge, Ozbay, Sahin, Vargas

Odśwież relację

Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Ligi Narodów z 3. miejsca. W 12 meczach odniosły aż dziesięć zwycięstw, a jedyne porażki odniosły podczas ostatniego turnieju z Brazylią (1:3) i Chinami (0:3). Dzięki temu były rozstawione i wpadły na teoretycznie słabsze Turczynki, ale trudno o tym mówić w kontekście aktualnych mistrzyń Europy i triumfatorek ostatniej Ligi Narodów. Kobieca potęga znad Bosforu wygrała 8 z 12 meczów w fazie głównej LN i dopiero z 6. miejsca awansowała do turnieju finałowego, w którym musi być jednak pośród faworytek. Przed Polkami z pewnością trudny mecz, ale jest to szansa do rewanżu za zeszłoroczne porażki, m.in. w ćwierćfinale mistrzostw Europy.