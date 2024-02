Łzy same napływają do oczu po tym, co piszą o Semeniuku. Włosi poszli na całość, to Polak mógł o sobie przeczytać

Zdecydowana reakcja Sebastiana Świderskiego na kolejne zmiany! Prezes PZPS nie ma co do tego wątpliwości

Semeniuk bohaterem we Włoszech

Dla Kamila Semeniuka to drugi sezon w barwach jednego z najmocniejszych zespołów na Starym Kontynencie. Reprezentant Polski do Perugii trafił w 2022 roku i początki nie należały do najłatwiejszych. Nie zawsze spełniał oczekiwania i co ważniejsze, nie zawsze dostawał dużo szans na grę. Ale sytuacja z czasem się zmieniła i obecnie Semeniuk odgrywa jedną z kluczowych ról w czołowej ekipie włoskiej Serie A. Obecnie jest motorem napędowym zespołu, co potwierdziło się w niedzielne popołudnie w Padovie.

Włosi wychwalają Kamila Semeniuka. Piękne słowa o Polaku

Sir Susa Vim Perugia grała na wyjeździe z niżej klasyfikowanym Pallavolo Padova i była faworytem do zwycięstwa. I z tej roli zawodnicy Perugii sprawdzili się znakomicie, bo mecz był wręcz ekspresowy. Wszystko rozstrzygnęło się w trzech setach i zawodnicy mogli udać się pod prysznic. A pierwsze skrzypce grał właśnie Semeniuk, który zdobył w sumie trzynaście punktów.

Taki dorobek sprawił, że został wybrany najlepszym graczem meczu i otrzymał nagrodę dla MVP rywalizacji. Włosi nie mogli nachwalić się Polaka i choćby portal volleynews.it. komplementował reprezentanta biało-czerwonych. - Semeniuk okazał się nieustępliwy w ważnych akcjach - można przeczytać na portalu. Oby tak dobra forma przyjmującego trwała jak najdłużej.