i Autor: CEV Siatkarze Jastrzębskiego Węgla

Historyczny sukces Jastrzębskiego Węgla

Mamy finał Ligi Mistrzów! Siatkarze z Jastrzębia powalczą o pełną pulę w Europie, ale najpierw przeżyli horror

Zrobili to! Siatkarze Jastrzębskiego Węgla już w trakcie rewanżowego spotkania półfinałowego Ligi Mistrzów z Halkbankiem Ankara mogli się cieszyć z historycznego sukcesu – po raz pierwszy w historii klubu awansowali do wielkiego finału najważniejszego europejskiego pucharu! Do szczęścia wystarczyły dwa wygrane sety w konfrontacji z gośćmi z Turcji w Jastrzębiu. Wymagało to jednak nie lada wysiłku.