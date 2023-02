i Autor: KATARZYNA ZAREMBA SE / EAST NEWS Wallace de Souza, Aleksiej Spiridonow

Mistrz olimpijski namawiał do uderzenia prezydenta w twarz. Skandaliczna postawa gwiazdy siatkówki

Mateusz Sobiecki | PAP 10:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Polityka od lat dzieli ludzi. To, co wydarzyło się w Brazylii przekracza jednak wszelkie granice. Wallace de Souza namawiał za pośrednictwem mediów społecznościowych do napaści na prezydenta kraju. Został surowo ukarany przez klub, a teraz przeprosił za swoje zachowanie.