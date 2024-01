Najpiękniejsza polska siatkarka rozpaliła nasze zmysły. Jednym nagraniem rozgrzała internet. Fani nie mieli oporów

Magdalena Stysiak przeżywała wielki dramat. Wówczas to usłyszała od Stefano Lavariniego. Łzy same napływają do oczu

Martyna Grajber nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych polskich siatkarek, mimo że od kiedy Stefano Lavarini objął reprezentację Polski, nie znajduje dla niej miejsca w kadrze. 28-latka skupia się więc na rywalizacji klubowej, w której przed obecnym sezonem podjęła ważną decyzję. Po dwóch latach wróciła do Chemika Police, gdzie objęła funkcję kapitana i przestawiła się z pozycji przyjmującej na libero. Ta zmiana wygląda naprawdę obiecująco i być może na tej pozycji Grajber wróci do reprezentacji. Jest ona dobrą duszą polskiej siatkówki, co widać m.in. w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, że fani chętnie je śledzą - jest tam dużo dystansu i humoru, a do tego siatkarka imponuje urodą. Nie bez powodu jest nazywana najpiękniejszą polską siatkarką.

Martyna Grajber jednym nagraniem rozpaliła nasze zmysły. Fani nie mieli oporów

Grajber najbardziej aktywna jest na Instagramie, gdzie jej kroki obserwuje blisko 50 tysięcy użytkowników. To tam regularnie odsłania kulisy życia siatkarki, a w internecie czuje się jak ryba w wodzie. Wszelkie trendy nie są jej obce, co ostatnio ponownie udowodniła. Obecnie sporą popularnością cieszy się specjalny filtr, za pomocą którego można przenieść się w lata 30. ubiegłego wieku. Wystarczy wybrać kilka swoich zdjęć, a sztuczna inteligencja obrabia je w tamtejszym stylu. Siatkarka chętnie to zrobiła, a efektami podzieliła się ze wszystkimi fanami!

"Niezłe te lata 30’ 🤩✌️🫶Na pewno stylówki były🔝🤤 Co myślcie?" - oceniła sama Grajber, a w komentarzach ruszyła lawina komplementów. "Piękna w 1930, piękna w 2024", "Tak piękna!", "łał malinaa", "Cała ty" - to kilka z wpisów zachwyconych fanów. Swoją opinię wyraził też mąż siatkarki - Jan Nowakowski. "W sumie normalnie" - napisał, na co jego żona zareagowała wymownie: "Jasiek 🙄🙈". "W sumie Shakira" - włączył się w tę wymianę inny internauta. Podobną opinię do Nowakowskiego wyrażono też później: "Wersja aktualna lepsza, ale aż mnie zaciekawiło, jak by było w wersji 80s. Chyba taką też widziałem ktoś kiedyś wrzucał" - ocenił szczerze jeden z użytkowników.