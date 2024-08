Nie ma już żadnych złudzeń w sprawie Wilfredo Leona. Trener potwierdził fatalny scenariusz dla Polaków

To on może zostać następcą Nikoli Grbicia. Nazwisko, które wymienia się coraz częściej. Wielkie słowa o trenerze

Wilfredo Leon ma za sobą naprawdę wyczerpujący sezon. Po zmaganiach klubowych musiał jeszcze znaleźć siły, by godnie reprezentować nową ojczyznę. W barwach biało-czerwonych wystąpił m.in. na niedawno zakończonych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wraz z kolegami wywalczył na francuskiej imprezie srebrny medal, a po męczącym turnieju przyszedł wreszcie czas na odpoczynek. Dlatego też w nowym klubie musieli cierpliwie zaczekać na urodzonego na Kubie siatkarza. W Lublinie rozumieli sytuację, ale całe zamieszanie może mieć negatywne skutki dla polskich kibiców, którzy już zacierali ręce na debiut wielkiej gwiazdy w ekipie Bogdanka LUK.

Trener szczerze o Wilfredo Leonie. Te słowa to smutek dla kibiców

Zespół z Lublina prowadzi trener Massimo Botti. Właśnie on w rozmowie z portalem plusliga.pl zabrał głos na temat Leona. Choć reprezentant naszego kraju kontrakt z klubem podpisał już jakiś czas temu, to do ekipy dołączy dopiero 26 sierpnia. Szefowie uznali, że dobrze zrobi mu trochę więcej wolnego. Po przyjeździe nie zacznie jednak od razu treningów z pełnym obciążeniem. - Najpierw sprawdzimy jaka jest jego kondycja fizyczna. Stopniowo będziemy wprowadzać go do gry bez forsowania jego zdrowia. Mamy nadzieję, że Wilfredo będzie gotowy do gry już od pierwszej części sezonu - powiedział szkoleniowiec, wywołując nieco niepokoju wśród fanów.

Nie wiadomo kiedy debiut Leona

Na ten moment nie wiadomo więc kiedy Wilfredo Leon zaliczy debiut w nowej ekipie. Trener liczy, że będzie on do dyspozycji już na początku sezonu. Jednak wielu fanów liczyło, że Leon pokaże się już na towarzyskim turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza (7-8 września). Wtedy to lublinianie zagrają w zmaganiach z Jastrzębskim Węglem, Asseco Resovią oraz włoskim Sir Susa Vim Perugia.