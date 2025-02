Najpierw podsumujmy: Bogdanka LUK Lublin awansowała do finału Challenge Cup po rozegraniu czterech dwumeczów, od 1/16 finału do półfinału, kolejno eliminując Maccabi Tel Awiw, Tourcoing Lille, Melillę i Sporting Lizbona. W walce o główne trofeum spotka się z włoskim Lube Civitanova. Nagrody za sukcesy w tych rozgrywkach są doprawdy symboliczne: za zwycięstwo w Pucharze Challenge otrzymuje się ledwie 50 tysięcy euro (208 tys zł), natomiast finalista ma zagwarantowane 30 tysięcy euro (125 tys zł). Ta ostatnia suma jest już więc pewna w przypadku lublinian. Tylko jak można mówić o jakimkolwiek zysku, skoro wielkie koszty generuje logistyka związana z kolejnymi fazami zmagań?

Wilfredo Leon ma już osiem medali europejskich pucharów. Z Bogdanką celuje w złoto

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zakładając nawet, ze Bogdanka już może sobie już dopisać owe 125 tys złotych za awans do finału, to przecież musiała zainwestować choćby w cztery podróże zagraniczne (tylko z rywalem z Izraela grała dwa razy w Lublinie): do Francji, północnej Afryki (tam gra hiszpańska Melilla), Portugalii i na finał do Italii. Ile to wszystko kosztuje?

Ile kosztuje Bogdankę Puchar Challenge?

– Koszty podróży są największym elementem budżetu – nie ukrywa prezes Skubiszewski. – Puchary europejskie w siatkówce na ten moment nie są opłacalne dla klubów, choć mam nadzieję, że to się zmieni. Przychody z biletów nie są w stanie zrekompensować kosztów przede wszystkim związanych z przelotami i noclegami. Także nagrody otrzymywane przez klub od CEV nie zwracają oczywiście naszych wydatków – dodaje szef klubu z Lublina, który jednak przyznaje, że w Bogdance znaleziono sposób na to, żeby nie dopłacać to całej zabawy.

Efekt Wilfredo Leona już działa. Rewelacja PlusLigi zapowiada większy budżet i kolejne gwiazdy

– Udało się nam podpisać kilka prywatnych umów związanych z udziałem w pucharach i dzięki temu wyjdziemy na plus. To jest wyłącznie efekt pracy i zaangażowania klubu. Czyli my zyskamy na tym nie tylko sportowo, bo już mamy się czym pochwalić, ale i finansowo. Gdyby nie te osobne kontrakty, na pewno byśmy dołożyli do pucharowego interesu – podkreśla szef Bogdanki.

Prawda jest taka, że nagroda 30 tys euro, jaką zapewnili już sobie lublinianie, to z grubsza tyle, ile trzeba wydać w najlepszym razie na dwa wyjazdy zagraniczne zespołu.

Awans jest nasz 🥰 pic.twitter.com/TWNMmhz26c— Bogdanka LUK Lublin (@LukLublin) February 27, 2025

– Bilety lotnicze kosztują najwięcej, a problem jest taki, że czasem musimy je kupować dość późno, a ceny wtedy rosną – wyjaśnia prezes Skubiszewski. – Z kolei im więcej się ich kupuje, to o dziwo trzeba płacić tym drożej za każdy bilet, co wydaje się czymś dziwnym, ale tak jest, rabatów nie dostajemy. Koszty wyjazdu drużyny na mecz zagraniczny są zmienne, ale mieszczą się w przedziale 60–100 tysięcy złotych.

Tomasz Fornal zatrzymał Bartosza Kurka. Jastrzębski Węgiel nie dał szans Zaksie Kędzierzyn

Od lat nic się nie rusza w finansowaniu pucharów europejskich przez CEV (Europejska Konfederacja Siatkówki). – Liczę na to, że te warunki się zmienią, ale o wszystkim decyduje CEV i nie wiem czy bierze pod uwagę propozycje z zewnątrz – mówi Skubiszewski.

Andrzej Wrona nie wytrzymał, gdy zobaczył w sieci to nagranie. Musiał interweniować, znamy finał sprawy

– Zbyt dużymi optymistami na razie chyba jednak nie możemy być. Z piłką nożną nie mamy się co porównywać, ale wydaje się, że siatkówka wzbudza spore zainteresowanie, przynajmniej w tych krajach, w których są sukcesy w pucharach europejskich – dodaje szef lubelskiego klubu i przyznaje, że dla Bogdanki sam udział w europejskich rozgrywkach był już tak wielką wartością, że nie miały znaczenia ewentualne straty finansowe.

Polacy to najlepsi siatkarze! Sprawdź, czy rozpoznajesz naszych reprezentantów [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Mariusz Wlazły Piotr Gruszka Michał Winiarski Następne pytanie