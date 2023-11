Nieznane do tej pory fakty z życia Kamila Semeniuka wyszły na jaw! Wzruszenie gwarantowane, wielkie odliczanie

Do tej pory fani „Semena” wiedzieli tylko, że Kamil i jego partnerka są od pewnego czasu zaręczeni. Od końca lipca 2022 roku Semeniuk i jego ukochana Katarzyna Dybciak są narzeczeństwem. Gwiazdor siatkarskiej reprezentacji Polski postanowił oświadczyć się wówczas swojej partnerce, a oświadczyny zostały przyjęte. „Nie miała innego wyjścia niż się zgodzić” – napisał Semen pod zdjęciem z ukochaną na mediach społecznościowych.

Natychmiast po tym, jak Kamil Semeniuk poinformował o radosnym wydarzeniu ze swojego życia, posypały się gratulacje nie tylko od kibiców, ale także kolegów z reprezentacji Polski. Kasia, narzeczona siatkarza, przedstawia się zresztą w mediach społecznościowych jako... „(prawie)żona”.

Oto data ślubu Semeniuka

Odpowiadając na pytanie o datę ślubu, Semeniuk pokazał kibicom zaproszenie ze zdjęciami młodej pary i datą: sierpień 2025. Jak widać, Kamil i Katarzyna poczekają jeszcze dwa lata z wypowiedzeniem sakramentalnego „Tak”. Przyszłe lato Semeniuk zapewne rezerwuje na inne mocne przeżycia, najbardziej te związane z grą kadry...

Od strony sportowej rok 2023 był trudny dla Semeniuka. Wracał do kadry po nieudanym sezonie w Perugii i musiał otrzymać duży kredyt zaufania od selekcjonera Nikoli Grbicia. Opłaciło się stawiać na tego gracza, serbski trener pod koniec sezonu mówił, że wrócił stary dobry Kamil.

Marzy o igrzyskach

Także w nowym sezonie Serie A Semeniuk należy do najważniejszych siatkarzy swojego klubu. Początek rozgrywek poszedł po jego myśli, miejmy nadzieję, że koniec będzie dużo lepszy niż poprzednio, a potem przecież czeka go jeszcze walka o wyjazd na igrzyska.

– Myślę, że każdy z nas ma marzenie, by pojechać do Paryża i wywalczyć tam medal dowolnego koloru – przekonywał Semeniuk latem w rozmowie z „SE”. – W przyszłym roku będzie kolejny sezon reprezentacyjny, w którym będziemy wszyscy ze sobą znowu rywalizować, by trafić do tej wąskiej dwunastki olimpijskiej. Kroczek po kroczku będziemy o tym coraz mocniej myśleć.