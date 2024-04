Nikola Grbić ma potężnego asa w rękawie! Norbert Huber przeszedł do historii, niesamowite osiągniecie

Norbert Huber to bez wątpienia jeden z kluczowych zawodników Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski. Środkowy razem z resztą kolegów z klubu rozpoczął walkę o mistrzostwo Polski. Warto przypomnieć, że na podopiecznych Marcelo Mendeza czeka jeszcze walka w finale Ligi Mistrzów. Polacy znowu mogą być dumni, ponieważ od kilku lat w walce o trofeum meldują się zespoły z PlusLigi, ponadto w 2023 roku ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rywalizowała w finale z Jastrzębskim Węglem, wówczas lepsza okazała się ekipa z Aleksandrem Śliwką na czele po pięciosetowym boju. "Pomarańczowi" staną przed kolejną szansą, aby wywalczyć wymarzone trofeum. W półfinale podopieczni Marcelo Mendeza pokonali w obu spotkaniach Ziraat Bankasi, tym samym zapewnili sobie awans do finału, gdzie zmierzą się z drużyną Itas Trentino, którzy odprawili z kwitkiem Lube Civitanovą.

W I meczu 1/4 finału PlusLigi wygrywamy w Olsztynie 3:0. Rewanż w sobotę w J-biu o 14:45. Do awansu do najlepszej 4. potrzebujemy dwóch wygranych setów. Do historii PlusLigi przeszedł Norbert Huber, bijąc rekord zdobytych bloków w jednym sezonie. Od dziś wynosi on już 122 bloków! pic.twitter.com/KYXnRpaaF4— Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) April 10, 2024

Niesamowity wyczyn Norberta Hubera! Podopieczny Nikoli Grbicia nie zatrzymuje się

Drużyna Jastrzębskiego Węgla w mediach społecznościowych potwierdziły fantastyczny rekord Hubera, który może zostać jeszcze bardziej wyśrubowany. - W I meczu 1/4 finału PlusLigi wygrywamy w Olsztynie 3:0. Rewanż w sobotę w J-biu o 14:45. Do awansu do najlepszej 4. potrzebujemy dwóch wygranych setów. Do historii PlusLigi przeszedł Norbert Huber, bijąc rekord zdobytych bloków w jednym sezonie. Od dziś wynosi on już 122 bloków! - można przeczytać.

Warto zaznaczyć, że Huber będzie jednym z kluczowych zawodników Nikoli Grbicia na zbliżającym się wielkimi krokami turnieju igrzysk olimpijskich w Paryżu.