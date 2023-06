Nikola Grbić nie bał się postawić na debiutanta. Ten pięknie odpłacił, co za mecz 20-latka!

Kamil Semeniuk surowo ocenił swoją grę w meczu z Francją. Wskazał na to, co było najważniejsze

W 2021 i 2022 roku Dulski był podstawowym siatkarzem prowadzonej przez Daniela Plińskiego reprezentacji Polski juniorów, która wywalczyła brązowe medale MŚ i ME. W minionym sezonie grał w klubie z Zawiercia w roli zmiennika Dawida Konarskiego. Kiedy dostawał szanse, zwykle nie zawodził i pozostawiał doskonałe wrażenie. Dysponujący fantastycznymi warunkami fizycznymi (210 cm) bombardier jest przez niektórych typowany na przyszłą supergwiazdę światowej siatkówki. Wróży mu się karierę na miarę legend.

Dulski będzie drugim Kurkiem?

– Wiem, że Dulskiego porównują często do Bartosza Kurka i wróżą mu, że będzie następcą tej żywej legendy polskiej siatkówki. Musi jednak pracować na swoje nazwisko i walczyć, by było o nim głośno. To fajne porównanie, ale nie ma dwóch takich samych siatkarzy. Dawid ma inny ruch ręką z prawej strony niż Kurek, ale na pewno są podobni z budowy. Młodzi muszą się otrzaskać z najlepszymi graczami na świecie i czymś niesamowitym dla nich będzie przebywanie z ludźmi, których podziwiali do niedawna w telewizji, a teraz wspólnie jadają posiłki – komentował niedawno w „SE” trener Daniel Pliński, który prowadził Dulskiego w juniorskiej kadrze.

Mecz z Iranem Polacy zaczęli niemrawo i przegrali dwa pierwsze sety. Trener Nikola Grbić tym razem dokonał większej liczby zmian niż zazwyczaj, częściej sięgał po rezerwowych, widać było, że zależy mu na wygranej, a nie eksperymentach kadrowych. Jednym z wprowadzonych rezerwowych był właśnie Dulski, ale mnóstwo spokoju wniosły też wejścia rutyniarza Karola Kłosa (9 pkt) i Artura Szalpuka (16 pkt).

Łomacz zakręcił Irańczykami

– Trener na przerwach mówił, że musimy się lepiej skupić, bo na początku brakowało nam wyraźnie energii – przyznał po meczu Mateusz Bieniek, środkowy reprezentacji Polski, który zdobył 16 pkt i kapitalnie współpracował z wystawiającym mu niedawnym kolegą klubowym ze Skry Grzegorzem Łomaczem.

Nasz rozgrywający w końcówce grał na zmianę albo ze środkowymi, albo kierując piłki do atakujących z szóstej strefy Szalpuka lub Kamila Semeniuka – i Irańczycy kompletnie nie mogli się w tych wyborach połapać. Walka trwała jednak do końca tie-breaka, w którym popełniliśmy mniej błędów.

Po pokonaniu w Nagoi Iranu 3:2, a wcześniej Francji 3:1, w piątek 9 maja o godz. 9.10 naszego czasu Polacy grają trzecie spotkanie LN 2023 – z Bułgarami.