Nikola Grbić nie wytrzymał po porażce ze Słowenią. Ma żal do Polaków. Nie owijał w bawełnę

Polska ostatni oficjalny mecz przegrała 24 czerwca zeszłego roku. Lepsze w Lidze Narodów okazały się wtedy Stany Zjednoczone (0:3), a po jedenastu miesiącach i 27 meczach bez porażki Słoweńcy przerwali tę wspaniałą serię. W niedzielę Biało-Czerwoni przegrali pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Po zwycięstwach z USA (3:0), Kanadą (3:1) i Holandią (3:0) Słowenia okazała się lepsza. Nie pierwszy raz to ten zespół zaszedł za skórę Polakom, choć pomimo dobrej gry Słoweńców, Nikola Grbić miał żal do swoich siatkarzy. Jego zdaniem Biało-Czerwoni zagrali poniżej swoich możliwości.

Nikola Grbić nie owijał w bawełnę po porażce ze Słowenią

- To był nasz najgorszy mecz w tym turnieju. Wcześniej zagraliśmy trzy bardzo dobre spotkania. Dziś Słoweńcy grali dobrze, ale to nie było maksimum ich możliwości. Widziałem ich lepiej grających. Dlatego mam żal, że my nie byliśmy w stanie zaprezentować się na naszym poziomie - przyznał Grbić po porażce cytowany przez Sport.pl. Rozczarowanie trenera w rozmowie z "Super Expressem" tłumaczył Kamil Semeniuk.

- Wychodzimy na boisko, aby zwyciężyć i nie dziwi mnie, że trener podnosił głos. Wyglądaliśmy tacy „przezroczyści”, bez mocy, zaangażowania na boisku i ognia. On się starał w nas to wykrzesać, ale dzisiaj się nam nie udawało. Nawet gdy na siłę próbowaliśmy coś zrobić, to po kilku punktach wracaliśmy do złego stanu, takiej małej energii - stwierdził nasz przyjmujący.