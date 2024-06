Nikola Grbić szczerze mówi „SE” o walce przeciwko rodakom: Dziwnie się czuję, gdy gram z Serbią

Za kadencji Grbicia Polska grała z Serbami trzykrotnie i dwa razy wygrała. Jedyna porażka przyszła w rundzie grupowej Ligi Narodów przed rokiem. Tamten mecz o niczym nie decydował, natomiast rozegrany kilka miesięcy później we włoskim Bari ćwierćfinał mistrzostw Europy miał już olbrzymi ciężar gatunkowy. Po jednym z trudniejszych spotkań za kadencji serbskiego trenera odprawiliśmy wtedy rywali 3:1, awansując do czwórki ME'23. Później polscy siatkarze jak pamiętamy zostali złotymi medalistami czempionatu.

Wielki powrót Wilfredo Leona do reprezentacji siatkarzy! Gwiazda jak nowo narodzona po wyleczeniu urazów

Ultra ważne słowa Nikoli Grbicia do kibiców polskiej siatkówki po meczu Polska - Niemcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak przeżywa potyczki z rodakami Nikola Grbić? – W czasie meczu skupiam się przede wszystkim na aspektach taktycznych i technicznych związanych z rywalami po drugiej stronie siatki – wyjaśnia „Super Expressowi” trener reprezentacji siatkarzy, który najpierw był gwiazdą kadry Serbii (a wcześniej Jugosławii) na parkiecie, a w latach 2015–2019 prowadził drużynę narodową swojego kraju.

– Oczywiście, większość Serbów, jeśli nie wszystkich, znam, pracowałem z nimi, trenowałem ich. Ta wiedza przydaje mi się do tego, by jak najlepiej przygotować Polaków do czekającego ich zadania – podkreśla.

Polskie siatkarki poznały rywalki na igrzyskach w Paryżu. Mamy bardzo korzystny układ!

To dla mnie zawsze niekomfortowe

Grbić nie ukrywa jednak, że bycie przeciwnikiem drużyny swego kraju jest czymś mocno nietypowym.

– Czy to dla mnie trochę niekomfortowe? Zawsze – przyznaje. – To w końcu moja ojczyzna i dziwnie się czuję, gdy muszę walczyć przeciwko niej. Chcę dodać, że szczególnie ubiegłoroczny ćwierćfinał mistrzostw Europy w Bari był trudnym przeżyciem. To był mecz o być albo nie być, sportowo wyjątkowo ciężki, czego zresztą się spodziewałem. Serbowie zagrali dokładnie tak jak oczekiwałem. Kiedy już przeżyliśmy tamto, potem było z górki.

Polki w półfinale Ligi Narodów! Wygrały thriller z mistrzyniami Europy, decydował tie-break

Grbić ma podwójne obywatelstwo

Podczas ostatnich meczów Biało-Czerwonych ich serbski trener coraz częściej używa języka polskiego. Nie tylko wtrąca słowa, wypowiada również całe zdania. Jest też w stanie całkiem swobodnie udzielić wywiadu po polsku.

Widać, że wszystko rozumie, natomiast ma jeszcze ograniczony zasób słów, komunikuje się jednak bez większych kłopotów. W gorących momentach w trakcie meczu na razie częściej przekazuje jeszcze uwagi po angielsku.

Polscy siatkarze rozdają karty w boju o awans olimpijski. „Nie wpuścimy nikogo na igrzyska bez walki”

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

– To na pewno nie znaczy, że czuję się już Polakiem – śmieje się selekcjoner. – Uznajmy, że coś tam mówię po polsku, na pewno niezwykle chwalę sobie pobyt tu i doświadczenie pracy z polską kadrą. Jednak to jest związane z moim zawodem. Mam serbskie, ale i włoskie obywatelstwo, na co dzień mieszkam we Włoszech, gdzie spędziłem większą część dorosłego życia niż w Serbii. Ale to Serbia jest i na zawsze pozostanie moim krajem rodzinnym, który noszę w sercu.