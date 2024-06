Polskie siatkarki poznały rywalki na igrzyskach w Paryżu. Mamy bardzo korzystny układ!

Kluczem ustawienia zespołów przed losowaniem grup olimpijskich był ranking FIVB po fazie grupowej LN 2024. Polki, które zajmują 4. pozycję w rankingu światowym, trafiły do pierwszego koszyka. Przywilej rozstawienia do trzech grup miały: gospodynie Francuzki, Brazylijki (1. zespół rankingu) i Włoszki (2. zespół rankingu). Do nich dolosowywano po trzy drużyny z trzech koszyków.

Polski siatkarz przeżył wielki stres! Mógł narobić sobie kłopotów, wszystko wydarzyło się tuż przed wylotem do Słowenii

Idealną grupą dla Polek byłaby taka: Francja, Polska, Holandia, Kenia, czyli dwie drużyny ze zdecydowanie niższej półki (Francja, Kenia) i europejski średniak. A najgorszy los, jaki nas mógł czekać? Brazylia, Polska, Chiny, Serbia, czyli my i same potęgi…

Ostatecznie trafiliśmy na Brazylię, czyli potentata, ale także niżej od nas notowaną Japonię i najsłabszą w stawce Kenię, losowanie trzeba uznać za bardzo udane.

Magda Stysiak o sukcesach kadry siatkarek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Siatkarki na igrzyskach olimpijskich w Paryżu – skład grup

Grupa A

Francja

USA

Chiny

Serbia

Grupa B

Brazylia

POLSKA

Japonia

Kenia

Grupa C

Włochy

Turcja

Holandia

Dominikana

Igrzyska w Paryżu – system rozgrywek w siatkówce

W igrzyskach olimpijskich w Paryżu w halowych turniejach siatkarskich kobiet i mężczyzn pierwsza faza będzie się toczyła w trzech grupach po cztery zespoły. Dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz dwie z najlepszym bilansem z trzecich miejsc zakwalifikują się do ćwierćfinałów.

Młoda gwiazda kadry siatkarek bała się, że nie ma szans na igrzyska olimpijskie. „Nic nie pokazałam w sezonie”

Bilans drużyn po rundzie grupowej zadecyduje o stworzeniu minirankingu (od 1 do 8), na podstawie którego ułożone zostaną pary ćwierćfinałowe. Na jego pierwszych trzech miejscach będą trzej zwycięzcy grup (ranking 1–3), potem trzy drużyny z drugich miejsc (ranking 4–6), a następnie dwie z trzecich (ranking 7–8). Układ ćwierćfinałów jest klasyczny: 1–8, 2–7, 3–6, 4–5.

Pierwsze mecze turnieju olimpijskiego siatkarek w stolicy Francji zostaną rozegrane 28 lipca. Faza pucharowa rozpocznie się 6 sierpnia od ćwierćfinałów. Finałowe spotkanie pań w igrzyskach zaplanowano na niedzielę, 11 sierpnia o godz. 13.00.

Trener Stefano Lavarini przed losowaniem nie przywiązywał większej wagi do możliwych rozstrzygnięć. Wskazał, że w praktyce nie to jest dla niego najważniejsze.

Mocny komentarz po dotkliwej porażce siatkarek z Brazylią. „Zrobiły sobie z nami show”

– W igrzyskach weźmie udział tyle supermocnych zespołów, że moim zdaniem wszelkie spekulacje to sposób myślenia kogoś nastawionego na porażkę – komentował Lavarini. – Nasze podejście powinno być inne: rozpocząć grę w igrzyskach w dobrej formie, wierząc w swoje umiejętności i z wielkim głodem sukcesu. Nie można przed losowaniem niczego zgadnąć ani sobie życzyć, bo wszystkie kombinacje zależą od ślepego trafu. A i tak 90 procent z tych tysięcy układów sprawia, że mierzysz się z zespołami na zbliżonym poziomie. Nie bawię się więc w typowanie, niczego sobie nie zakładam z góry. Wierzymy w naszą pracę, licząc na to, że w turnieju olimpijskim pokażemy to, co mamy najlepszego – podsumował włoski selekcjoner Biało-Czerwonych.