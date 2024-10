Polscy siatkarze oklaskiwani przez 50 tysięcy widzów. Uhonorowano ich razem z innymi bohaterami igrzysk [WIDEO]

Zamarliśmy widząc, co stało się z filarem reprezentacji Polski! Niefortunny wypadek, bolesny uraz Pawła Zatorskiego

Na trybunach stołecznego 50-tysięcznika poza bohaterami igrzysk olimpijskich 2024 pojawiło się we wtorkowy wieczór wiele znanych postaci świata polityki, biznesu czy rozrywki, z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Na murawę zaproszono w przerwie grono medalistów IO na ceremonię ich uhonorowania w związku z wywalczonymi trofeami. Była więc przede wszystkim jedyna mistrzyni olimpijska z Paryża, specjalistka od wspinaczki sportowej Aleksandra Mirosław. Towarzyszyli jej zdobywcy niższych miejsc na podium, między innymi grupa siatkarzy, wioślarzy, oraz szpadzistek.

Jakub Kochanowski: Zaraz po finale ciężko było sobie wyobrazić, że się uśmiechniemy

Zatorski dwa razy grał na Narodowym

13-osobową srebrną ekipę siatkarską, prowadzoną w Paryżu przez trenera Nikolę Grbicia, reprezentowała na Narodowym szóstka: Bartłomiej Bołądź, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski. Widać było, że atmosfera zrobiła na nich spore wrażenie i przy schodzeniu z murawy nie omieszkali zrobić sobie wspólnej fotki z Olą Mirosław. W roli fotografa świetnie spisał się Łukasz Kaczmarek.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski siatkarzy miała okazję dwukrotnie zagrać na olbrzymim stołecznym obiekcie w obecności kompletu widzów – w meczach otwarcia MŚ 2014 (3:0 z Serbią) i ME 2017 (0:3 z Serbią). Z wtorkowych gości na stadionie, Paweł Zatorski pamięta to zapewne najlepiej, bo wystąpił w obu tych starciach.

Po remisie z Chorwatami w 4. kolejce grupy 1 najwyższej dywizji LN Polacy zachowali szanse awansu do ćwierćfinału. Kolejne spotkania, z Portugalią na wyjeździe i Szkocją u siebie, rozegrają w listopadzie. Do ćwierćfinału awansują dwa najlepsze zespoły z grupy. Trzecia drużyna zagra baraż o utrzymanie, a ostatnia spadnie bezpośrednio do dywizji B.