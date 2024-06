Polska - Brazylia NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarzy. Ćwierćfinał Ligi Narodów 27.06.2024

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Polscy siatkarze przyzwyczaili kibiców do sukcesów i właściwie przed każdym turniejem uchodzą za faworytów do zwycięstwa. Nie inaczej jest w Lidze Narodów, którą przed rokiem Polska wygrała w Gdańsku, a tym razem może powtórzyć ten sukces w Łodzi. Biało-Czerwoni jako gospodarz turnieju finałowego z góry mieli zapewniony awans, a Nikola Grbić mógł rotować składem. To pokazało jednak ogromną siłę reprezentacji Polski, która i tak wygrała 10 z 12 meczów fazy zasadniczej i zajęła 2. miejsce - tuż za Słowenią. Polacy uzyskali więc rozstawienie, wedle którego wpadli w ćwierćfinale na siódmą - teoretycznie drugą najsłabszą - drużynę. Trudno jednak umniejszać Brazylii, która nieco zawodziła we wcześniejszych meczach Ligi Narodów, ale o jej potencjale i umiejętnościach wiedzą wszyscy. Przed polskimi siatkarzami naprawdę trudny bój o półfinał, jednak wierzymy w ich sukces!

Mecz Polska - Brazylia w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy odbędzie się w czwartek, 27 czerwca. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanałach Polsat i Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.

