i Autor: Cyfrasport Polska - Meksyk kiedy grają polscy siatkarze? O której godzinie Polska - Meksyk siatkówka KIEDY kolejny mecz Polaków

Walka o IO

Polska - Meksyk kiedy grają polscy siatkarze? O której godzinie Polska - Meksyk siatkówka KIEDY kolejny mecz Polaków

Grzegorz Kuś 12:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Polska - Meksyk kiedy grają polscy siatkarze? O której godzinie Polska - Meksyk siatkówka KIEDY kolejny mecz Polaków. Polscy siatkarze są już na półmetku turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Po trzech meczach są niepokonani i pewnie zmierzają po ostatni cel, jaki postawiono przed nimi w tym roku. By przybliżyć się do awansu, muszą jednak kontynuować zwycięską passę. Poniżej dowiesz się, kiedy mecz Polska - Meksyk w kwalifikacjach do IO. Siatkówka Polska - Meksyk O KTÓREJ kiedy grają polscy siatkarze kolejny mecz