Mecz Polska - Serbia siatkarzy to kolejne spotkanie zespołu Nikoli Grbicia w Lidze Narodów. Po zwycięstwie 3:0 nad Argentyną Biało-Czerwoni umocnili się w tabeli. Biało-Czerwoni rozdają też karty w walce o awans do turnieju olimpijskiego. Argentyńczycy dzień wcześniej zapewnili sobie awans i w piątkowym starciu z podopiecznymi Nikoli Grbicia nie musieli się aż tak wysilać. – Zakładaliśmy, że Argentyńczycy będą do samego końca walczyć o igrzyska i w naszym meczu też będą potrzebować punktów – mówi Marcin Janusz, rozgrywający Biało-Czerwonych. – Dopiero przed spotkaniem dowiedzieliśmy się, że jednak mają już awans i wystawiają trochę inny skład, doszedł jeszcze uraz Facundo Conte. My się skupiamy na sobie, także rotujemy, szukamy rozwiązań, a że przy okazji wygrywamy, to bardzo dobrze.

Polska rozbiła Argentynę w trzech setach! Świetna postawa biało-czerwonych w kolejnym meczu Ligi Narodów

Polska - Serbia O której godzinie grają siatkarze w sobotę 22.06.2024 Liga Narodów

W sobotę i niedzielę Polacy zagrają kolejno z Serbią i Kubą – a tak się złożyło, że to dwa zespoły walczące o ostatnie miejsce premiowane awansem do igrzysk. Potrzebują na gwałt punktów rankingowych, a ewentualne pokonanie lidera rankingu Polski przyniosłoby wymierne korzyści mogłoby przesądzić sprawę. Czego się spodziewają nasi gracze? – Do kolejnych meczów podejdziemy jak do każdego, dla nas nie ma większej różnicy. Na pewno nie chcemy być drużyną, która wpuści kogoś bez walki na igrzyska – zapewnia Marcin Janusz, uprzedzając potencjalne zarzuty o odpuszczanie. – Z naszej strony nic się nie zmienia, choć nie wiem w jakim składzie wyjdziemy. Zresztą w jakimkolwiek byśmy wyszli, będziemy bardzo mocni i z chęcią wygrywania. Mamy na tyle wygodną pozycję, że nie musimy kalkulować. Wychodzimy, żeby wygrywać, ale także już z myślą o rozstawieniu w turnieju finałowym Ligi Narodów, by z najwyższego miejsca przystąpić do ćwierćfinału – kończy nasz rozgrywający.

Mecz Polska - Serbia w Lidze Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w sobotę 22 czerwca 2024. Początek meczu Polska - Serbia o godzinie 16.30. Transmisja TV na Polsacie i Polsacie Sport 1.

