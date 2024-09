Bośniackie rzuty karne w Gdańsku. Widzew nie wykorzystał doskonałej szansy na wygraną [WIDEO]

Trener Śląska ujawnia praktyki w Ekstraklasie: Dzwonili do klubu, żeby go zmienić, już zgłoszono następcę

Piłkarze Widzewa przystępując do meczu znali wynik spotkania Pogoni w Katowicach, i w przypadku wygranej mogli wyprzedzić Portowców w tabeli. W pierwszej połowie meczu w Gdańsku nie zrobili jednak zbyt dużo, żeby tak się stało. Wystarczył natomiast jeden błąd i faul jednego z widzewiaków na Bogdanie Wjunnyku, i gospodarze mieli rzut karny. Niewiele brakowało, żeby Rafał Gikiewicz obronił, ale po strzale Rifeta Kapicia piłka prześlizgnęła się po rekach bramkarza i pod biodrem wpadła do siatki. W 48. min Wjunnyk miał doskonałą okazję do podwyższenia, którą zmarnował, a później do głosu doszli goście.

W 55. min bardzo groźnie z rzutu wolnego strzelał Sebastian Kerk, ale bramkarz Szymon Weirauch nie dał się zaskoczyć. W 73. min mieliśmy remis w rzutach karnych, a po chwili na tablicy wyników. Szymon Marciniak uznał, że w walce o górną piłkę Elias Olsson faulował Imada Rondicia. Sytuacja wydawała się kontrowersyjna, ale Marciniak nie miał żadnych wątpliwości. Poszkodowany Rondić perfekcyjnie wykonał „jedenastkę” wyrównując stan meczu. W ostatnich minutach bardziej aktywni byli goście, a w ich szeregach szczególnie Jakub Sypek. W doliczonym czasie gry piłki meczowej meczowej nie wykorzystał Jakub Łukowski. Znalazł się sam na sam z bramkarzem, miał dużo czasu, ale nie potrafił pokonać Weiraucha. - Czuję niedosyt , że nie zagraliśmy na zero z tyłu, ale czuję się dumny z tej ostatniej interwencji. Zapewniła ona nam przynajmniej 1 punkt - powiedział dla Canal Plus bramkarz Lechii.

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Rifet Kapic (44-karny), 1:1 Imad Rondic (74-karny).

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Maksym Chłań, Conrado, Elias Olsson, Iwan Żelizko, Rifet Kapic. Widzew Łódź: Marcel Krajewski.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 9 937.

Lechia Gdańsk: Szymon Weirauch - Dominik Piła, Bujar Pllana, Elias Olsson, Conrado - Kacper Sezonienko, Iwan Żelizko, Rifet Kapic (89. Loup-Diwan Gueho), Anton Carenko (79. Tomasz Neugebauer), Maksym Chłań - Bohdan Wjunnyk (75. Louis D Arrigo).

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Marcel Krajewski (46. Lirim Kastrati), Mateusz Żyro, Juan Ibiza, Samuel Kozlovsky - Fran Alvarez, Juljan Shehu, Kamil Cybulski (46. Jakub Łukowski) - Hilary Gong (46. Jakub Sypek), Imad Rondic, Sebastian Kerk (90+2. Hubert Sobol). (PAP)