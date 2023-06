Polska - Włochy O której godzinie mecz siatkarzy jutro 25.06.2023 Liga Narodów Polska - Włochy O której grają siatkarze LN O której siatkówka jutro niedziela

Polscy siatkarze już w niedzielę zagrają z Włochami kolejny mecz w turnieju Ligi Narodów w Rotterdamie. Zespół trenera Nikoli Grbicia zaczął rywalizację od ciężkiego boju i zwycięstwa 3:2 nad Niemcami, a następnego dnia pokonał 3:2 Holandię, gospodarzy turnieju. Kolejnym rywalem Polski była reprezentacja USA, z którą nasz zespół przegrał gładko 0:3. Mecz Polska - Włochy w Lidze Narodów zostanie rozegrany w niedzielę 25 czerwca. Poniżej więcej informacji.

Reprezentacja Polski siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów gra bardzo nierówno. Polacy zaczęli rywalizację od zwycięstwa 3:1 z Francją, ale z Bułgarią i Iran wygrali już po tie-breakach, a przeciwko Serbom nie potrafili ugrać nawet seta i ulegli 0:3. Po przylocie do Holandii fani mogli mieć nadzieję, że wzmocniona największymi gwiazdami kadra radzić będzie sobie już zdecydowanie lepiej, ale zarówno do pokonania Niemców w środę, jak i Holendrów dzień później, potrzebne były tie-breaki. Mecz z USA obnażył już zupełnie braki w polskim zespole. Amerykanie byli wyraźnie lepsi od Polaków, którzy nawiązali równą walkę tylko w pierwszym secie.

Dla gwiazdora drużyny narodowej Wilfredo Leona to był specjalny moment. Polski Kubańczyk w Rotterdamie pierwszy raz zagrał o punkty w kadrze prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Leon i Grbić znają się doskonale z klubowej współpracy w Perugii w sezonie 2021/22, ale dopiero rozpoczynają wspólną drogę w kadrze Biało-Czerwonych. Rok temu Serb nie włączył Wilfredo do składu, bo ten wracał dopiero po kontuzji. Selekcjoner uznał, że nie warto ryzykować zdrowiem ważnego gracza i że nie będzie on w stanie dać tyle, ile by mógł, będąc w pełni sił. Tym razem Leon ma być ważną postacią zespołu, choć o miejsce w ścisłej czwórce przyjmujących toczyć się będzie ostra rywalizacja sześciu siatkarzy.

Kadra na razie zmienia skład na każdy turniej Ligi Narodów. Optymalny ma się pojawić na początku lipca na Filipinach na trzecich zawodach cyklu. – Na każdy mecz mamy wychodzić z najlepszą formą, ale nasz top mamy osiągnąć na turniej finałowy Ligi Narodów – uważa Wilfredo Leon, nawiązując do finałów w Gdańsku w drugiej połowie lipca. – Zależało mi na tym, by przyjmujący powołani na turniej w Rotterdamie sprawdzili się przeciwko najsilniejszym rywalom, takim jak Włochy i USA, grającymi tam w pełnych składach – tłumaczył Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski. – To mi dostarczy obraz tego, jak gracze reagują na określone sytuacje. Dotyczy to szczególnie Bednorza, który nie miał wielu szans w poprzednim sezonie, ale także Leona. Cały ten wybór będzie ciężki, już przygotowuję się psychologicznie na podjęcie trudnej decyzji, polegającej na odrzuceniu dwóch nazwisk – przyznaje Grbić. – Im dłużej trwa sezon, tym trudniejsza moja selekcja.

Mecz Polska – Włochy siatkarzy w Lidze Narodów zaplanowano na niedzielę 25 czerwca 2023. Początek meczu Polska - Włochy w siatkówkę o godzinie 12.30. Transmisja TV na antenach TVP 2, TVP Sport i Polsatu Sport