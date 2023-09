Siatkarki zagrają w najważniejszej imprezie roku. Piętnastka rozpoczęła obóz, Lavarini musi skreślić jedną

Przypomnijmy, że w turnieju kwalifikacyjnym zagra osiem reprezentacji, w tym Polska. Każdy z zespołów rozegra siedem spotkań, a czołowa dwójka uzyska kwalifikację olimpijską na igrzyska w Paryżu w 2024 roku. Dodajmy od razu, że niepowodzenie w imprezie nie zamyka drogi do olimpijskich zmagań za rok. Drugą furtką będzie ranking światowy z połowy 2024 roku. Polki, zajmujące w nim 7. lokatę, będą miały dużą szansę na otrzymanie przepustki także tą drogą, gdyby powinęła im się noga obecnie.

W poniedziałek 4 września w Spale polskie siatkarki rozpoczęły zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym. Dla Polek to może być impreza znacznie ważniejsza niż czempionat Starego Kontynentu, w którym zajęły ostatecznie 5. pozycję. Igrzyska olimpijskie od dłuższego czasu są nieosiągalne dla biało-czerwonych, które po raz ostatni wystąpiły w Pekinie w 2008 roku.

Siedem meczów czeka kadrę

Podopieczne Stefano Lavariniego w Łodzi zmierzą się kolejno ze Słowenią (16.09), Koreą Południową (17.09), Kolumbią (19.09), Tajlandią (20.09), Niemcami (22.09), Stanami Zjednoczonymi (23.09) i Włochami (24.09). Trzy ostatnie spotkania mogą okazać się decydujące dla układu tabeli, a same zawody będą niezwykle intensywne – bowiem uczestnicy rozegrają siedem meczów w zaledwie dziewięć dni.

Siatkarki dostały cztery dni wolnego. – Pewnie tego czasu jest wciąż za mało, ale tegoroczny kalendarz reprezentacyjny jest wyjątkowo intensywny. Do tego awansowaliśmy do turnieju finałowego Ligi Narodów, co automatycznie skróciło nam wakacje. Cierpią trochę na tym zawodniczki, sztab szkoleniowy i też nasze rodziny – powiedział drugi trener reprezentacji Nicola Vettori.

Przed turniejem nie są przewidziane żadne mecze kontrolne. W Spale zajęcia rozpocznie 15 siatkarek. Do kadry dołączyła przyjmująca Martyna Czyrniańska, którą uraz wykluczył z udziału w ME. Lavarini przed samym turniejem będzie musiał skreślić jedną zawodniczkę.

Kadra siatkarek na zgrupowanie przed kwalifikacjami IO 2024 [SKŁAD]

Rozgrywające: Joanna Wołosz, Katarzyna Wenerska

Środkowe: Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Joanna Pacak, Kamila Witkowska

Przyjmujące: Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Olivia Różański, Weronika Szlagowska

Atakujące: Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak

Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska