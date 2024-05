i Autor: Polsat Sport/screen Marko Podrascanin nie doczekał się medalu LM...

Skandal w Lidze Mistrzów

Siatkarscy działacze znowu się skompromitowali. Przy dekoracji… zabrakło medali dla gwiazdy

Organ zarządzający siatkówką na Starym Kontynencie – Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) – od lat robi wiele, by jego działania określać mianem amatorszczyzny. Wpadki organizacyjne, dziwne decyzje związane z przeprowadzaniem prestiżowych zawodów, czy głupie przepisy wprowadzane bez związku ze zdrowym rozsądkiem to tylko część „repertuaru”. Kolejny popis działacze CEV dali w Antalyi podczas dekoracji za Ligę Mistrzów siatkarzy. To się wydaje niewiarygodne, ale... zabrakło medali!