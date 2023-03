Siatkarze z Warszawy nie przegrali w lidze od trzech miesięcy! Dwunasta wygrana z rzędu

Katarzyna Skowrońska złapała go za głowę i zaczęła głaskać. Uśmiech nie schodził jej z twarzy, "perfekcyjne popołudnie"

Nieznana pasja Bartosza Kurka ujrzała światło dzienne. Ostatnio zabrał tam żonę! To hobby jest coraz popularniejsze

mocno to podkreślił

Siatkarz Jastrzębskiego Węgla zostaje w klubie, bo to mu pomoże przed igrzyskami olimpijskimi

Dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej PlusLigi siatkarzy Projekt ma na koncie 57 pkt (20 zwycięstw oraz 8 porażek) i zajmuje 4. lokatę – przy czym będący za plecami graczy ze stolicy rywale z Zaksy i Trefla mają po 55 pkt i okupują miejsca 5. i 6. Kędzierzynianie mają o jedno rozegrane spotkanie mniej od ekipy z Warszawy. Projekt czeka jeszcze mecz u siebie ze Stalą Nysa oraz wyjazd do Gdańska do Trefla. Podopieczni Piotra Grabana mogą przed play-off zająć każdą z pozycji: 4, 5 lub 6. To są w praktyce jedyne trzy scenariusze wchodzące w grę.

Wielka Zaksa! Obrońcy trofeum pokonali włoskiego giganta i są w półfinale Ligi Mistrzów

Nie przegrali od połowy grudnia

Mamy w PlusLidze kilka eksportowych zespołów – w półfinale Ligi Mistrzów zagrają Zaksa Kędzierzyn i Jastrzębski Węgiel i mają szansę na doprowadzenie do polskiego starcia w finale – jednak na krajowym podwórku nikt nie jest w stanie dorównać ostatnio Projektowi. Po raz ostatni zespół z Warszawy przegrał 18 grudnia 2022 u siebie z Resovią. Potem już nikt nie ograł stołecznych siatkarzy.

Na rozkładzie Projekt ma już wszystkie tuzy PlusLigi, na czele z mistrzami (Zaksa) i wicemistrzami (Jastrzębie) oraz niedawnym liderem rozgrywek, Aluronem, pokonanym ostatnio na Torwarze 3:2.

Nikola Grbić stanowczo o reprezentacji Polski. Nie chce żadnych wymówek, mocne słowa o igrzyskach

Szalpuk skuteczny w 28. urodziny

Jednak w starciu przeciwko skazanym na pożarcie graczom z Bielska goście nieoczekiwanie ulegli w pierwszej partii i przez chwilę zapachniało sensacją. Tym bardziej że BBTS otwierającego seta wygrał aż 25:15! Wyglądało to tak, jak gdyby Projekt na pakiecie był tylko ciałem, ale grać w siatkówkę zaczął nieco później. I wtedy, gdy tylko przyspieszył i zagrał swoje, odskakiwał momentalnie. Kolejne odsłony padły łupem ludzi Grabana: do 13, 21 i 17.

W Projekcie, występującym bez Kevina Tilliego, najlepiej punktowali Jurij Semeniuk (12) i obchodzący akurat 28. urodziny Artur Szalpuk (11). Tytuł MVP powędrował do rozgrywającego triumfatorów Jana Firleja.