Takim wykształceniem może pochwalić się Łukasz Kaczmarek. Nawet w edukacji postawił na sport

Łukasz Kaczmarek ma z pewnością wiele powodów do zadowolenia. W tym roku sięgnął po wiele trofeów zarówno w klubie jak i reprezentacji Polski – z kadrą wygrał mistrzostwo Europy i Ligę Narodów, a w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle sięgnął po m.in. Ligę Mistrzów czy Superpuchar Polski, który rozegrany został parę dni temu. Dla pochodzącego z Krotoszyna siatkarza zbliżający się powoli do końca rok był z pewnością jednym z najlepszych w karierze. Choć poświęcił on wiele, aby znaleźć się w tym miejscu, co teraz, to nigdy nie zapominał choćby o odpowiednim wykształceniu. Jak się okazuje, Łukasz Kaczmarek może pochwalić się wyższym wykształceniem.

Łukasz Kaczmarek wykształcenie. Gwiazdor kadry i ZAKSY od zawsze interesował się sportem

Atakujący reprezentacji Polski przygodę ze sportem zaczął wcześnie i jak dowiadujemy się z portalu Onet, już w gimnazjum przeniósł się z rodzinnego Krotoszyna do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. W tym mieście również uczęszczał do liceum, które ukończył zdaną maturą. Studiami zajął się już jednak gdzie indziej.

O wyższe wykształcenie Łukasz Kaczmarek zaczął starać się już nie w Łodzi, a w Opolu. Jak donosi portal nto.pl, w 2018 roku na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji obronił pracę licencjacką. Na tym jednak nie poprzestał i postanowił również, jak przekazuje Onet, rozpocząć studia magisterskie z zarządzania w sporcie. Widać więc, że sport wpłynął na bardzo wiele aspektów życia Kaczmarka, w tym edukację.