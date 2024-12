„Cześć. Z tej strony Andrzej Wrona i moja urodzinowa tradycja. Dołączysz do akcji w tym roku? Zbieram fundusze na zakup nowoczesnej terapii celującej w komórki nowotworowe. Taka terapia blokuje raka, aby nie rozwijał się u dzielnych Herosów, nie obciążając przy tym innych organów (nie wypadają także włosy). Kolejną zaletą leczenia celowanego jest to, że dzieci przyjmują go w postaci tabletek i są w domu, a nie w szpitalu. Mogą normalnie chodzić do przedszkola czy szkoły. To nowoczesne leczenie jest drogie – w zależności od m.in. wagi dziecka (tj. dawki) kosztuje od 2 500 do nawet 49 000 miesięcznie! I nie można go przerwać... Żeby żyć.”