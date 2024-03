Ten siatkarz kadry za chwilę pobije niesamowity rekord. Norbert Huber robi co chce nad siatką

Mecz lidera z Jastrzębia z wiceliderem z Warszawy przyniósł sporo emocji i walkę do końca w każdym z trzech setów, wszystkie jednak gospodarze wygrali do 23, mimo że dali odpocząć podstawowemu francuskiemu atakującemu Jeanowi Patry’emu. Miano MVP zyskał Rafał Szymura, przyjmujący Jastrzębskiego Węgla, który był najbardziej ostrzeliwanym zagrywką siatkarzem miejscowych. Miał 47-procentową skuteczność przyjęcia, zdobył 15 pkt przy 60-procentowej efektywności ataku. Po meczu najwięcej mówiło się jednak o liczbach Hubera.

Średnia Hubera: 4 bloki na mecz

Norbert Huber wyprzedza kolejnego w klasyfikacji gracza PlusLigi o blisko 40 bloków… Po raz ostatni równą setkę w lidze zaliczył Kuba Kochanowski w sezonie 2017/18, ale w 37 meczach. Huber ma tyle samo na koncie po zaledwie 25 spotkaniach! Rekordzistą PlusLigi jest Ukrainiec Dmytro Paszycki, który jako środkowy Cuprum Lubin (dziś gra w Zaksie) w sezonie 2014/15 zablokował 116 piłek w 35 meczach.

Wygląda na to, że siatkarz z Jastrzębia bez problemu pobije dotychczasowe najlepsze osiągnięcie. Do końca rundy zasadniczej jego drużynie pozostały 4 spotkania, a potem mistrzów Polski czeka przecież rywalizacja w play-off. Huber legitymuje się średnią 4 bloków na mecz, więc łatwo policzyć, ile może jeszcze uzyskać w tym niesamowitym dla siebie sezonie.

🎙️ "Cała drużyna zagrała dzisiaj bardzo solidnie, co cieszy, bo przed nami najważniejszy mecz sezonu".🎥🎞 Rafał Szymura i Norbert Huber po wygranej z Projektem Warszawa. Całość ➡️ na naszym kanale na YouTube. #PlusLiga @PlusLiga_ pic.twitter.com/zPce6EHNIt— Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) March 16, 2024

Huber jest też w wielkiej formie w polu serwisowym. W meczu z warszawianami zaliczył nawet więcej asów niż bloków – 4. – Ostatnio dobrze mi się zagrywa, zresztą cała drużyna robi to dobrze i jest to nasz atut – skomentował Huber. – Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach nadal będziemy tym ustawiać grę. Miałem wrażenie przez dwa sety, że rywal grał lepiej, ale to my wygrywaliśmy i zdobywaliśmy najważniejsze punkty.

W środę rewanż w Lidze Mistrzów

W poniedziałek 18 marca Jastrzębski Węgiel wyrusza do Ankary, gdzie rozegra rewanżowe spotkanie półfinału Ligi Mistrzów z miejscowym Ziraatem. Pierwsza odsłona poszła zdecydowanie po myśli podopiecznych Marcelo Mendeza, którym do drugiego z rzędu awansu do finału LM brakuje dwóch wygranych partii w Turcji. Mecz Ziraat Ankara – Jastrzębski Węgiel rozpoczyna się 20 marca o 17.00 polskiego czasu.