Nie ma faworyta z jednego względu, że to jest... Puchar Polski. I różne dziwne rzeczy się tam często dzieją. W przeciwieństwie do półfinału PlusLigi, w którym tydzień później te same pary zagrają do dwóch zwycięstw, tu będą jednak decydować pojedyncze spotkania. I to jest fajne dla kibica, zwłaszcza że skład półfinalistów jest taki sam jak przed rokiem. Jastrzębski Węgiel i Aluron Zawiercie, które zagrały w ubiegłorocznym finale, muszą być czujne. Lublin jest na fali wznoszącej po sukcesie w Pucharze Challenge i awansie do czwórki ligowej. Siatkarze z Warszawy z kolei są głodni jakiegoś wyniku, bo na pewno mocno podrażniło ich odpadnięcie z Ligi Mistrzów – powiedział w wywiadzie dla „SE” Piotr Gruszka, były wybitny reprezentant Polski, dziś komentator siatkówki.