Tomasz Fornal i spółka zostali górnikami. Mistrzowie Polski zjechali 838 metrów pod ziemię

Bartosz Kurek myśli o igrzyskach 2028? Pada przykład 40-letniego rywala: „Nie chciałbym się do niego porównywać”

Bartosz Bednorz postawił sprawę jasno. To zdecydowany koniec. Decyzja po posunięciu Nikoli Grbicia jest ostateczna

Nie wraca do tego

Siatkarze z Jastrzębia mieli okazję zapoznać się z technologią wydobycia węgla oraz specyfiką pracy górników dołowych. By zjechać na tak wielką głębokość, uczestnicy spotkania museli zapoznać się najpierw ze specyfiką tego miejsca i odbyć krótkie szkolenie w stacji ratowniczej. Chodziło m.in. o sposób użycia tzw. aparatów ucieczkowych, które stanowią niezbędne wyposażenie każdego górnika.

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gracze i sztab przebrali się w stroje robocze, założyli kaski i lampy, po czym zjechali windą na blisko kilometr w głąb ziemi – konkretnie na poziom minus 838 m. Stamtąd koleją podziemną udali się w rejon partii „F” kopalni i do chodnika oznaczonego jako „F22a”. Tam zapoznali się z urządzeniami stosowanymi podczas drążenia wyrobisk.

Sebastian Świderski przeżył prawdziwy koszmar. Wszystko mogło skończyć się wielką tragedią

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla 838 metrów pod ziemią!⚒️🗣️ "Wielki szacunek i wielkie uznanie dla górników za to, jaką świetną robotę wykonują".Relacja tekstowa i foto ▶️https://t.co/611gny001c pic.twitter.com/SGbX1IG8a3— Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) September 4, 2024

Fornal drugi raz zjechał pod ziemię

Tomasz Fornal, lider Jastrzębskiego Węgla, przyjmujący reprezentacji Polski i świeżo upieczony wicemistrz olimpijski, po raz drugi miał okazję poznać z bliska pracę górników.

Tomasz Fornal ujawnił wielki sekret reprezentacji! Siatkarze dostają specjalne tabletki, jedna w zupełności wystarczy

– Teraz już wiedziałem, z czym to się wiąże i czego się spodziewać. Byłem na to przygotowany. Ten dzisiejszy zjazd był trochę „łagodniejszy”, niż dwa lata temu. Ale zawsze fajnie zobaczyć na własne oczy, w jakich warunkach pracują górnicy i jak dużo muszą poświęcić swojego zdrowia, żeby wydobyć węgiel – powiedział po wycieczce w głąb ziemi.

– Jestem pod wielkim wrażeniem i mam wielki szacunek dla ludzi, którzy tam pracują. Jest to bardzo niebezpieczna praca, panuje tam wysoka temperatura, a my i tak byliśmy w miejscach, gdzie nie było aż tak gorąco i nie było dużego zapylenia. Naprawdę wielki szacunek i wielkie uznanie dla górników za to, jaką świetną robotę wykonują – skomentował nowy atakujący jastrzębian, poprzednio grający w Zaksie Łukasz Kaczmarek, który pierwszy raz widział wyrobisko.