Tomasz Fornal przyciąga tłumy do hal

Fornala określa się słusznie jako jednego z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych siatkarzy w Polsce. To „na niego” do wszystkich hal klubowych i kadrowych walą tłumy podekscytowanych kibiców, to on dostaje zwykle najgłośniejsze owacje od widowni przy prezentacji. Po meczu ma też najwięcej – tu jego popularność można porównać chyba tylko do Wilfredo Leona – chętnych, by zrobił sobie z nim zdjęcie lub rozdawał autografy. Wicemistrz olimpijski z Paryża z 2024 r. dołączył tymczasem do grona wybitnych sportowców reprezentujących polską markę odzieżową. A są w tej grupie nie byle jakie gwiazdy: m.in. superpiłkarz Robert Lewandowski, jego żona Anna, wybitny żużlowiec Bartosz Zmarzlik i olimpijska panczenistka Natalia Maliszewska.

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak się okazało, 21 maja nie jest przypadkową datą nawiązania współpracy pomiędzy producentem strojów sportowych a Fornalem. Siatkarz występuje bowiem z numerem 21 na koszulce w klubie i kadrze. Niedawno Fornal zakończył sezon zajęciem trzeciego miejsca w Lidze Mistrzów podczas Final Four w Łodzi, a w PlusLidze zajął z jastrzębianami 4. lokatę i jego drużynie nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego z 2024 roku. Po sześciu latach kończy przygodę w Jastrzębiu. W nowym sezonie czołowy polski siatkarz ma się przenieść do ligi tureckiej (Ziraat Ankara), choć oficjalnie nie zostało to jeszcze zakomunikowane.

Wcześniej Fornal i jego koledzy z drużny narodowej rozpoczną sezon kadrowy. W połowie czerwca rozpoczyna się tradycyjny cykl Ligi Narodów, który zwieńczy finałowy turniej w Chinach na przełomie lipca i sierpnia. Polska w ostatniej edycji zajęła trzecie miejsce. Imprezą docelową 2025 roku w męskiej siatkówce reprezentacyjnej są wrześniowe mistrzostwa świata na Filipinach.

Tomek to nie tylko wybitny sportowiec, ale również autentyczna osobowość, z którą identyfikuje się młode pokolenie. Jego podejście do sportu, naturalność i energia doskonale odzwierciedlają wartości, jakie chcemy budować wokół marki 4F – mówi Igor Klaja, założyciel marki. – Reprezentuje to, co dla nas najważniejsze: autentyczność, odwagę, radość z uprawiania sportu, gotowość do łamania schematów i tę sportową zadziorność, która rodzi się wtedy, gdy naprawdę zależy ci na wyniku. Wierzymy, że wspólnie pokażemy, że sportowy styl może być nie tylko funkcjonalny, ale i pełen charakteru.