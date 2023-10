i Autor: Cyfra Sport Tomasz Fornal

Mocno to odczuwają

Tomasz Fornal ujawnił niepokojące fakty o kolegach z kadry. To poważny problem. Trudno sobie z tym poradzić

dko 9:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Czwartek jest dniem przerwy dla zawodników walczących podczas kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, które odbywają się w Chinach. Reprezentanci Polski mają na swoim koncie komplet zwycięstw i są już bliscy wywalczenia biletów do Paryża. Nie jest jednak tajemnicą, że turniej w Chinach to duży wysiłek fizyczny i mentalny dla zawodników, o czym przekonuje Tomasz Fornal.