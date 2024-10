Tomasz Fornal zmienił się nie do poznania, kiedy zdobył sławę i pieniądze! Niepojęte, jaką przemianę przeszedł gwiazdor Jastrzębskiego Węgla

Ciężko powstrzymać łzy po słowach Marcina Janusza. Siatkarz przeżył to pierwszy raz w życiu, targały nim ogromne emocje

Tak zmienił się przez lata Tomasz Fornal

Zarówno w PlusLidze, jak i reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się ogromnymi umiejętnościami, a dzięki swojej grze zyskali miano prawdziwych gwiazd, zyskując przy tym ogromną sławę i niemałe pieniądze. Do tej grupy zalicza się również Tomasz Fornal. jeden z najuważniejszych graczy Jastrzębskiego Węgla i całej ligi. Dziś 29-latek, lwiej części fanów, może kojarzyć się wizualnie przede wszystkim ze swoich licznych tatuaży, bujnej i ciemnej brody oraz charakterystycznej fryzury - czyli połączenia brązu i blondu. Zanim jednak Tomasz Fornal stał się wielką gwiazdą i stworzył swój styl, wyglądał on zupełnie inaczej. Zdjęcia z 2018 i 2021 roku dobitnie pokazują, jak długą drogę w tej kwestii przeszedł gwiazdor reprezentacji Polski. Zobaczcie sami, jak przez lata zmienił się Tomasz Fornal, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Wielka przemiana Tomasza Fornala

W ostatnich latach Tomasz Fornal zmienił się jednak nie tylko wizualnie, ale również siatkarsko. Obecnie 29-latek to jedna z najważniejszych postaci w polskiej siatkówce więc nie dziwi fakt, że urodzony w Krakowie zawodnik łączony jest z największymi zagranicznymi klubami, co w dosadnych słowach niedawno skomentował Zbigniew Bartman. Były reprezentant Polski bez wahania zaczął komplementować zawodnika Jastrzębskiego Węgla, co tylko dobitnie pokazuje, jak utalentowanym zawodnikiem jest Fornal i jak ważna dla polskiej siatkówki jest jego obecność.

Jeden z podopiecznych selekcjonera Nikoli Grbicia już teraz może pochwalić się gablotą pełną sukcesów i trofeów. Razem z Jastrzębskim Węglem Fornal trzykrotnie (jak do tej pory) wywalczył mistrzostwo Polski, dorzucając do tego dwa Superpuchary Polski. Ekipa ze Śląska dwa razy z rzędu występowała również w finale Ligi Mistrzów, jednak Tomasz Fornal i jego koledzy musieli zadowolić się srebrnymi medalami. Również w kadrze Fornal odniósł już wiele sukcesów, mają na swoim koncie m.in. złoto Ligi Narodów, mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo świata oraz srebro igrzysk olimpijskich.