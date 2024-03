Wiemy, kiedy i z kim kadra Grbicia zacznie drogę na igrzyska. Trudny rywal na początek

Tyle zarobił Jastrzębski Węgiel za awans do finału Ligi Mistrzów. To już bardzo konkretne pieniądze!

Dzień później biało-czerwoni zagrają towarzysko w Sosnowcu. Rywal ma być inny, ale szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej podczas konferencji prasowej w Katowicach nie chciał zdradzić jaka to będzie drużyna. Ma to zostać ogłoszone lada dzień. – W roku olimpijskim chcemy rozpocząć nasze przygotowania do turnieju w Paryżu w Spodku, gdzie odbywały się wielkie wydarzenia – powiedział Świderski.

Szef PZPS przypomniał, że Niemcy, których trenerem jest Michał Winiarski, także zapewniły sobie udział w turnieju olimpijskim i jego zdaniem mecz w Katowicach będzie stał na wysokim poziomie. Poinformował też, że dwie godziny przed rozpoczęciem meczu Katowicka Aleja Gwiazd w pobliżu Spodka wzbogaci się o odciski kolejnych siatkarskich dłoni.

– O godzinie 16 zapraszamy na al. Korfantego. Uhonorujemy wtedy dwie siatkarki i dwóch siatkarzy. Odsłonięta zostanie też tablica upamiętniająca zdobycie przez Polskę jednego z medali, kilkanaście lat temu – dodał prezes PZPS.

Chodzi o odsłonięcie tablic z odbiciem dłoni Aleksandry Jagieło, Jakuba Jarosza, Magdaleny Śliwy, Marcina Janusza oraz dwóch tablic upamiętniających igrzyska olimpijskie 1964 i mistrzostwa świata 1974.

Spodek to mekka polskiej siatkówki i bardzo szczęśliwy obiekt dla kadry. – Katowice ze swoim legendarnym Spodkiem są wyjątkowym miejscem na krajowej i międzynarodowej mapie siatkówki. To właśnie w tym obiekcie w 2014 i 2022 roku odbywały się finały mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn. Niech to będzie przedsmak emocji, jakie będziemy mogli poczuć na zbliżającej się olimpiadzie. Sprzedaż biletów ruszy już 4 kwietnia – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W 2023 roku także spotkanie Polaków z Niemcami w Spodku inaugurowało jakże udany sezon Biało-Czerwonych. Nasi siatkarze co prawda ulegli 2:3, ale wygrali potem wszystkie trzy imprezy międzynarodowe, w których uczestniczyli: kolejno Ligę Narodów, mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie.

