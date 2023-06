i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek i Wilfredo Leon

Nowe powołania w reprezentacji Polski

Wilfredo Leon i Bartosz Kurek wracają do kadry siatkarzy. Grbić zabiera ich do Płocka, a potem do Holandii, znamy pełny skład

Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić ogłosił powołania na drugi turniej Ligi Narodów, który Polacy rozegrają w Rotterdamie między 21 a 25 czerwca. Do drużyny narodowej wracają jej wielkie gwiazdy, z Wilfredo Leonem i Bartoszem Kurkiem na czele. Zanim zagrają w Holandii, kibice zobaczą ich w Płocku 16 czerwca.