Żona Bartosza Kurka w ultrakróciutkiej spódniczce. Takie zdjęcia w internecie to petarda

Anna Kurek świetnie odnalazła się w Japonii. Choć przeprowadzka do tak egzotycznego kraju z pewnością nie jest łatwa, choćby ze względu na różnice kulturowe, to zarówno ona, jak i Bartosz Kurek dość szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Para chodzi niemal cały czas uśmiechnięta, a ze zdjęć w mediach społecznościowych wyłania się obraz niezwykle ciepłego czasu w Kraju Kwitnącej Wiśni. Nowe zdjęcia Anny Kurek pokazują, że jest czego zazdrościć. W grudniu można chodzić tam w wyjątkowo krótkiej spódniczce, która odsłania niemal do końca nogi. Takie fotki na Instagramie to zawsze prawdziwe wydarzenie dla wiernych fanów.

Nowe zdjęcie Anny Kurek na Instagramie

Anna Kurek tym samym podtrzymała swoje postanowienie o przybliżaniu uroków życia w Japonii rodakom. Nie jest tajemnicą, że wielu Polaków ma tylko pobieżne wyobrażenie o Azjatach i z pewnością takie materiały są potrzebne, by zaznajamiać i edukować. Tym bardziej, że sama postać Anny Kurek wzbudza sporo zainteresowania. Na kolejnych zdjęciach pokazuje nie tylko swoje wysportowane ciało i wyrzeźbione nogi, lecz także aromatyczne i pyszne jedzenie rodem z Japonii.

Fani pod wrażeniem żony Kurka

Choć mogło się wydawać, że taka treść jak pokazywanie swojego życia jest dość niszowa, to okazuje się, że Anna Kurek ma wiernych widzów. Jej materiały wideo w serwisie YouTube cieszą się sporą popularnością, a zajawki na Instagramie pokazują, że odniosła spory sukces. "Zaraz odpalam do popołudniowej kawki" - zapowiedziała jedna z fanek pod wpisem żony Bartosza Kurka w mediach społecznościowych.