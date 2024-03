Żona Bartosza Kurka zrzuciła ubrania, a fani puścili wszelkie hamulce. Aż się zagotowało pod gorącym zdjęciem 30-latki

Jakub Popiwczak nie ma co do tego wątpliwości! Reprezentant Polski o szansach na finał Ligi Mistrzów. "Matematyka nie pozwala powiedzieć nic innego"

Anna Kurek pokazała się bez ubrań. Fani puścili hamulce

Przyszłość Bartosza Kurka to obecnie jeden z najgorętszych tematów w polskiej siatkówce. W środę oficjalnie przekazano, że po czterech latach atakujący pożegna się z japońskim klubem Wolfdogs Nagoya już w najbliższych tygodniach. Wiele mówi się o powrocie 35-latka do Polski - m.in. o hitowym transferze do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jego przyszłość wyjaśni się wkrótce i aż do tego momentu będzie budzić wielkie emocje, jednak ostatnio to żona Kurka znalazła się w centrum zainteresowania fanów. Wszystko przez gorące zdjęcie z japońskiej plaży, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Zagotowało się pod zdjęciem żony Bartosza Kurka w bikini

Anna Kurek od lat jest jedną z najpopularniejszych siatkarskich WAGs. Już jako siatkarka miała spore grono fanów, ale związek z Kurkiem jeszcze je poszerzył. 30-latka skupiła się też w pełni na życiu prywatnym i skończyła sportową karierę, skupiając się na działalności w internecie. Między innymi dlatego social media są dla niej tak ważne. Przed nią najprawdopodobniej ostatnie tygodnie w Japonii, które postanowiła wykorzystać. "Moja ulubiona część Japonii" - wyznała pod zdjęciem z plaży. Jej fani nie mogli ukryć zachwytu! "I teraz pytanie.. zabijasz nas bardziej słońcem czy ciałem? 🔥❤️", "Kawał..... 🔥🔥🔥 plaży" - komentowali zachwyceni.