Zostało tylko jedno miejsce, a walczą o nie trzy zespoły. Kto zagra w play-off PlusLigi siatkarzy? [WARIANTY]

Do czwartku sytuacja była jeszcze mocno zagmatwana. W play-off pozostawały do obsadzenia dwa miejsca, a kandydowali do nich: Stal Nysa, AZS Olsztyn, Skra Bełchatów, Zaksa Kędzierzyn i Barkom Lwów. Po zwycięstwie Czarnych Radom 3:2 nad Barkomem ten ostatni wypadł z gry o play-off, a radomianie pożegnali się z ligą. Ten wynik premiował też Stal, której zagrozić w awansie do czołowej grupy mogła już tylko drużyna ze Lwowa. Siódme miejsce w ósemce jest więc już zaklepane przez ekipę z Nysy, a o ósme walczą jeszcze AZS, Skra i Zaksa.

Zaksa w beznadziejnej sytuacji

Co się musi stać, by każdy z nich zapewnił sobie ćwierćfinał PlusLigi? Najlepiej wyglądają akcje olsztynian, którym do pełni szczęścia brakuje punktu, czyli dwóch wygranych setów w ostatnim meczu we własnej hali ze Ślepskiem Suwałki (6 kwietnia o 17.30). Porażka wyższa niż 2:3 też nie przekreśli jeszcze szans AZS, o ile ani Zaksa, ani Skra nie wygrają swoich spotkań za 3 pkt (3:0 lub 3:1). Pogrążonym w chaosie kędzierzynianom trudno będzie zapewne o zwycięstwo w Jastrzębiu (6 kwietnia o 14.45) nad liderem i mistrzem Polski, natomiast Skra gra u siebie na koniec z Barkomem (7 kwietnia o 17.30) i nie jest bez szans.

Podsumowując, oto warianty awansu:

* AZS zagra w play off jeśli wygra dwa sety w meczu ze Ślepskiem LUB przy porażce olsztynian za 3 punkty ani Zaksa, ani Skra nie wygrają swoich meczów 3:0 lub 3:1

* Skra zagra w play-off, jeśli AZS przegra ze Ślepskiem 0:3 lub 1:3 ORAZ bełchatowianie wygrają z Barkomem za 3 pkt

* Zaksa zagra w play-off, jeśli wygra za 3 pkt z Jastrzębiem ORAZ AZS nie zdobędzie punktu ze Ślepskiem ORAZ Skra nie wygra za 3 pkt z Barkomem

Mocne słowa Aleksandra Śliwki w arcytrudnej sytuacji klubu. Czy Zaksa padnie w tym tygodniu?

Jak widać z powyższego, zadanie kędzierzynian jest najbardziej karkołomne, praktycznie beznadziejne. Jedno jest pewne: z dwójki zasłużonych klubów Zaksa Kędzierzyn – Skra Bełchatów w play-off 2023/24 nie zobaczymy na pewno jednego, a całkiem prawdopodobne, że nawet obu zespołów. To byłby symboliczny moment obrazujący mocny kryzys wielkich siatkarskich firm ostatniego 20-lecia. Przypomnijmy, że na 22 finały ligowe rozegrane w XXI wieku, bełchatowianie i kędzierzynianie zgarnęli łącznie 16 tytułów – Skra wygrała 9 razy, a Zaksa 7.