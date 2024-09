Marina Łuczenko-Szczęsna odsłoniła obfity biust tuż po narodzinach córki. Ten szczegół od razu zwrócił szczególną uwagę

Nie do wiary, jak w dzieciństwie wyglądał Tomasz Fornal! Nie do poznania. Przecieraliśmy oczy widząc to zdjęcie z czasów młodości

Przebieg ciąży Mariny Łuczenko-Szczęsnej obserwowała masa internautów, która na co dzień obserwuje profile w mediach społecznościowych małżonki Wojciecha Szczęsnego. Piosenkarka od czasu do czasu przeprowadzała również krótkie Q&A, w którym odpowiadała m.in. na pytania o to, jak się czuje oraz jak wygląda jej życie u boku byłego już piłkarza Juventusu i reprezentacji Polski. Kiedy na świat przyszła mała Noelia, o tym wydarzeniu zrobiło się bardzo głośno zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych, Maciej Szczęsny nie krył dumy w powodu pojawienia się w rodzinie jego pierwszej wnuczki. Marina dalej jest bardzo aktywna w sieci, a tym razem postanowiła opublikować zdjęcia obrazujące, jak jej rodzina spędza wakacje. Jedno ze zdjęć przykuło uwagę szczególnie internautek, które natychmiast zauważyły, że piosenkarka odsłaniając biust, pokazała również publicznie, jak korzysta z laktatora.

Szczęsny z rodziną wypoczywa w Hiszpanii

Jak wynika z geolokalizacji, którą Marina Łuczenko-Szczęsna dołączyła do posta z wakacji, były już bramkarz Juventusu i reprezentacji Polski wraz ze swoją rodziną odpoczywa w Hiszpanii, a dokładniej w Marbelli. To właśnie ze względu na częste przebywanie tam rodziny golkipera, Szczęsny był jeszcze niedawno łączony z przenosinami do FC Barcelony lub Realu Madryt. Oprócz zdjęć Wojciecha bawiącego się ze swoim synem Liamem oraz fotografii małej Noelii, szczególną uwagę internautki zwróciły na to zdjęcie, na którym artystka odsłoniła biust.

Zdjęcie Mariny od razu przykuło uwagę internautek

- Kocham za zdjęcie z laktatorem - napisała krótko jedna z internautek pod postem Mariny wyraźnie dając do zrozumienia, że matki karmiące piersią nie powinny wstydzić się publicznie używać tego typu narzędzi. Jest to urządzenie, które pozwala regularnie odciągać pokarm karmiącym mamom. Co więcej, jest ono niezwykle przydatne, kiedy występuje choroba mamy lub dziecka, przedwczesny poród czy schorzenia związane z karmieniem piersią.