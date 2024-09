Nie do wiary, jak w dzieciństwie wyglądał Tomasz Fornal! Nie do poznania. Przecieraliśmy oczy widząc to zdjęcie z czasów młodości

Najpiękniejsza piłkarka świata zupełnie się nie krępowała. Zrzuciła ubrania i pokazała to światu. Fani oniemieli

W szeregach reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się ogromną popularnością, sławą i szacunkiem kibiców nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą. Do tego grona bez dwóch zdań zaliczyć trzeba również Tomasza Fornala. Gwiazdor Jastrzębskiego Węgla niedawno celebrował swoje 27. urodziny, przy okazji zostając zasypanym masą wiadomości od wiernych fanów i nie tylko, którzy chcieli życzyć mu w tym szczególnym dniu wszystkiego, co najlepsze. Sam gwiazdor reprezentacji Polski i jeden z wicemistrzów olimpijskich z Paryża postanowił pokazać w tym szczególnym dni coś niezwykłego, a więc opublikować w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z dzieciństwa. O ile najwierniejsi fani gwiazdora ekipa z Jastrzębia-Zdroju mogą wiedzieć, jak bardzo w ostatnich latach zmienił się Tomasz Fornal, to dla sporej części internautów widok siatkarza w czasach młodości mógł być niemałym zaskoczeniem. Zobaczcie sami.

- Dziękuję pięknie za życzenia, mam nadzieję że się spełnią 🫶🏼 A na zdjęciu mały Tomek se chillował 😂🫡 - napisał krótko gwiazdor reprezentacji Polski dziękując wszystkim, którzy o nim pamiętali w tym szczególnym dniu i jednocześnie pokazując internautom, jak wiele zmieniło się w jego wyglądzie na przestrzeni ostatnich lat. Widok młodego siatkarza, bez zarostu mógł zaskoczyć sporą część nawet jego najwierniejszych fanów. Zobaczcie sami, jak Tomasz Fornal wyglądał w dzieciństwie, zaglądając do galerii zdjęć poniżej!

Tomasz Fornal zasypany wiadomościami. Napisała do niego żona Kurka

Kiedy tylko Tomasz Fornal napisał w mediach społecznościowych, że skończył już 27 lat i podziękował wszystkim za pamięć, pod jego postem natychmiast ruszyła kolejna fala życzeń. - Sto lat dzieciak🥳 - napisała do niego krótko Anna Kurek, żona kapitana reprezentacji Polski, którego łączy z Fornalem specjalna więź. - Dziękujemy za wszystko! Spełniaj marzenia ♥️ Do następnego - napisali do siatkarza również fani prowadzący w mediach społecznościowych jego fanklub.