Tak przez lata zmieniał się Mateusz Borek. Co za metamorfoza słynnego komentatora. Niesamowite zdjęcia sprzed lat

Urodziny to wydarzenie wyjątkowe dla każdego. 2 listopada swoje święto obchodzi Mateusz Borek. Popularny dziennikarz i jeden z najlepszych komentatorów w Polsce ma już na karku 51 wiosen. Mimo to, pozostaje w świetnej formie i widać, jak zmienił się na przestrzeni wielu lat w zawodzie. Co więcej, wciąż nie brakuje w nim wielkiego głodu i pasji do swojego zawodu. Słychać to zarówno na galach sportów walki, jak i meczach ligowych i reprezentacji, z czego kojarzony jest najbardziej.

Kim jest Mateusz Borek?

Mateusz Borek jest jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych dziennikarzy w Polsce. Przez lata pracował m.in. w Canal+, Polsacie Sport, Eurosporcie czy Telewizji Polskiej. Uczestniczył wielokrotnie w mistrzostwach świata i Europy w piłce nożnej. Prowadził wiele programów publicystycznych.

Fani sportów walki mogą go kojarzyć m.in. z gal KSW w roli prowadzącego studia czy wydarzeń MB Boxing Promotions. Jest także managerem i promotorem m.in. Tomasza Adamka czy Kamila Łaszczyka.