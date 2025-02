Drugi sezon Kubicy w AF Corse

Przypomnimy, że jesienią 2024 roku team AF Corse poinformował, że krakowianin przedłużył kontrakt na sezon 2025. To będzie drugi rok współpracy naszego kierowcy z ekipą z Italii. W listopadzie 2023 r. krakowianin dołączył do tego zespołu, by wziąć udział w zawodach kategorii WEC (World Endurance Championship – długodystansowe MŚ) w sezonie 2024. Polak zasiadał za kierownicą Ferrari 499P o numerze bocznym 83. Kubica wspólnie z partnerami z teamu, startował w zawodach WEC w kategorii Hypercar. Był to swoisty powrót Polaka do Ferrari – marki, z którą był już dogadany na starty w Formule 1. Te plany zniweczył wypadek rajdowy Roberta w 2011 r.

Robert Kubica: F1 to nie jest świat, w którym trzeba szukać przyjaciół

– Bardzo się cieszę, że mogę kontynuować to doświadczenie z AF Corse za kierownicą Ferrari 499P. Kiedy zaczynaliśmy projekt samochodu numer 83, wszystko było nowe. Dziś mamy za sobą wiele doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które wykorzystamy, aby się poprawić i stawić czoła rywalom w WEC 2025 – mówił Polak po przedłużeniu umowy z AF Corse.

Tymczasem włoska ekipa właśnie zaprezentowała jak będzie wyglądał bolid, którym pojadą Robert Kubica i jego partnerzy. Ferrari 499P o numerze bocznym 83, które zespół wystawi w klasie Hypercar mistrzostw świata w 2025 roku po raz drugi z rzędu, zyskało nowe malowanie.

Phil Hanson, Robert Kubica i oficjalny kierowca Ferrari Yifei Ye będą się ścigać bolidem, którego dominujące kolory będą podobne jak przed rokiem – ponownie będzie miał malowanie w stylu giallo modena (żołte modena), pojawi się natomiast nowy odcień czerwieni uzupełniający dominującą żółć.

Szef zespołu Gabriele Marazzi powiedział:

– Jesteśmy gotowi, by rozpocząć nowy sezon w FIA WEC. Zimą wprowadziliśmy pewne ulepszenia i biorąc pod uwagę wyniki testów przedsezonowych, nie możemy się doczekać, aby wyjechać na tor w Katarze. Sezon 2024 był bardzo pozytywny, pomimo że było to nasz pierwsze doświadczenie z prywatnym samochodem w najwyższej klasie FIA ​​WEC, ale celem jest dalsza poprawa i zbieranie kolejnych sukcesów.

