Andrzej Gołota zdradził, jak utrzymuje formę! Wciąż ostro zasuwa, może też liczyć na żonę

Andrzej Gołota przyjechał do Polski, by spod ringu oglądać utalentowanych polskich pięściarzy. Słynny "Andrew" pojawił się na gali Suzuki Boxing Night 21 w Rypinie. - Co powiedziałbym młodym pięściarzom? Keep fighting, żeby chcieli walczyć i trenować - nie ukrywał. Andrzej Gołota prezentował się bardzo dobrze. Jaki jest jego sekret na utrzymanie formy?