Andrzej Kostyra zlał Artura Szpilkę. To był bezlitosny pojedynek. Nagle pojawił się Mamed Khalidov

Artur Szpilka jeszcze kilka tygodni temu był nieco przykuty do łóżka, bo musiał przejść operację kręgosłupa. Zawodnik KSW pomału wraca do zdrowia i do pełnej aktywności i nie mógł przepuścić okazji na wyjątkowy mecz. Wraz z Andrzejem Kostyrą panowie spotkali się na korcie. Pięściarz w tenisa gra od niedawna, ale nie bał się przyjąć wyzwania od legendy dziennikarstwa. Mecz był zacięty, w pewnych momentach wyrównany, ale górą był starszy z panów. Podczas pojedynku obecny był nawet Mamed Khalidov, ale w wersji online. Wszystko zobaczycie w materiale wideo poniżej!