Artur Szpilka bez ogródek o walce z Mamedem Khalidovem w boksie! Wyłożył kawę na ławę, jaśniej się nie da

Jeszcze niedawno wielu fanów przede wszystkim freak-fightu miało nadzieję, że Mamed Khalidov niebawem skrzyżuje rękawice z Tomaszem Adamkiem, jednak strony nie mogą dojść do porozumienia i coraz więcej wskazuje na to, że walka taka się nie odbędzie. Przy okazji do obu zawodników zaczęła ustawiać się kolejka chętnych. Starcia z Adamkiem nie odmówiłby chociażby Jan Błachowicz, z kolei o potencjalny pojedynek z Khalidovem w boksie został zapytany przez Andrzeja Kostyrę Artur Szpilka. Były pięściarz, a obecnie jeden z największych gwiazdorów federacji KSW nie widzi jednak szans na takie zestawienie.

Artur Szpilka wprost o pomyśle walki z Mamedem Khalidovem! Wypalił od razu

- Nie no, gdzie?! Ja nie chcę w ogóle walczyć z moimi kumplami! Już powiedziałem – nie będę walczył ze swoimi kumplami. Poza tym bardzo kibicuje Mamedowi, bo to jest ogromne wyzwanie. W MMA jest kotem świetnym, ale boks to jest zupełnie inna rzecz. Ja wiem, jaka to jest przepaść. - kategorycznie odrzucił pomysł takiego starcia Artur Szpilka. Zobaczcie całą rozmowę z Andrzejem Kostyrą, zaglądając do materiału wideo poniżej!

