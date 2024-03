Brutalny nokaut na GROMDA 16. Koniec w ostatniej sekundzie. Wyglądało to przerażająco

To było fenomenalne zwieńczenie gali GROMDA 16. W ostatnim pojedynku piątkowego wydarzenia Jakub „Joker” Szmajda udowodnił, że pracuje sobie na miano czołowego zawodnika walk na gołe pięści w Polsce. W kolejnym pojedynku pokazał się z fenomenalnej strony, kończąc swój pojedynek jeszcze w pierwszej rundzie. Ten efektowny nokaut może stać się viralem na niemal całym świecie.

GROMDA 16: Brutalny nokaut Jokera w main evencie

„Joker” wszedł do klatki ze świetnym gameplanem. Jego założenia na ten pojedynek polegały na wykorzystaniu wyraźnej przewagi warunków fizycznych nad Marcinem „Wasylem” Wasilewskim. Szmajda inteligentnie punktował swojego przeciwnika i szybko doprowadził do krwawienia w okolicach ucha rywala.

„Wasyl” nie zamierzał się poddać, ale co chwilę musiał podnosić się po mocnych ciosach rywala. W ostatniej sekundzie pierwszej rundy „Joker” trafił go potężnym prawym, po którym Wasilewski padł na deski nieprzytomny. Sędzia momentalnie ogłosił koniec pojedynku, a do ringu wbiegli medycy, by pomóc „Wasylowi”.

Ten podniósł się z maty dopiero po kilku minutach. Wasilewski został nagrodzony przez publiczność brawami, ale to ręka „Jokera” została uniesiona w geście triumfu.

