Brutalny nokaut! Szybka lekcja pokory dla gwiazdy boksu. Tego z Inoue się nie robi [WIDEO]

Inoue znów nokautuje! 26 nokautów w 29 walkach [WIDEO]

Naoya Inoue wciąż zostaje niepokonany. „Potwór” rozjeżdża kolejnych rywali w swoich walkach i niewiele wskazuje na to, by ktoś znalazł patent na fenomenalnego Japończyka. W piątek, 24 stycznia zrobił to już po raz 29.. Inoue skończył rywali aż 26-krotnie. Odwagi, by stanąć z nim w szranki nie zabrakło reprezentantowi Korei Południowej Ye Joon Kimowi.

Koreańczyk szybko się przekonał o brutalnej sile przeciwnika i to w najbardziej bezsensowny sposób. Wielu zawodników przekonało się już o tym, że z „Potworem” nie warto wchodzić w wymiany ciosów. Mimo to, Ye Joon Kim zaprosił do tego swojego przeciwnika.

W czwartej rundzie seria ciosów spadła na ciało Koreańczyka, który padł na deski i już się z nich nie podniósł. Najbrutalniejsza kombinacja lewy-prawy prosty zakończyła starcie zanim na dobre zdążyło się rozkręcić.

- Kim poprosił o więcej i Inoue kazał mu za to słono zapłacić. Uważaj, czego sobie życzysz – brzmiał wpis na profilu „Top Rank Boxing” na platformie X.

KIM ASKED FOR MORE AND INOUE MADE HIM PAY 😱Be careful what you wish for. pic.twitter.com/lsdJPTGEY4— Top Rank Boxing (@trboxing) January 24, 2025

Naoya Inoue – bilans walk

Naoya Inoue stoczył 29 walk, z których aż 26 skończył przed czasem. Łącznie w ringu stoczył 173 rundy, co daje średnią mniej niż sześciu rund w walce. Ostatnio pojedynek, w którym o wygranej musieli decydować sędziowie stoczył w... 2019 roku. Od tego czasu znokautował dziesięciu rywali.

