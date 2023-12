Don Kasjo zanotował bolesną porażkę! Walka nie poszła po myśli Życińskiego, rywal był dla niego bezlitosny

„Don Kasjo” z pewnością nie może narzekać na zarobki jako zawodnik oraz włodarz freak-fightowej organizacji PRIME Show MMA. Życiński to jednak z gwiazd polskiej sceny freak-fightowej, i niejednokrotnie podejmował już bardzo ciekawe wyzwania, bijąc się z profesjonalistami takimi jak Norman Parke czy Marcin Wrzosek. Oczywiście, płaszczyzną „Don Kasjo” jest boks i to w nim rywalizował także w tym roku, jednak nie zanotuje on go do udanych. Zarówno w starciu z Dominikiem Zadorą jak i Pawłem Tyburskim zaliczył on porażki przed czasem (dodajmy, że panowie walczyli w boksie, ale w małych rękawicach). Pod koniec roku Kasjusz Życiński postanowił sprawdzić się w profesjonalnym boksie i to też nie skończyło się dla niego najlepiej.

Kolejna przegrana walka Don Kasjo. Rywal nie dał mu szans

Tym razem Kasjusz Życiński postanowił wystąpić nie na gali freak-fightowej, a w mistrzostwach Polski seniorów w boksie olimpijskim. Przypomnijmy, że w amatorskiej karierze stoczył on kilkadziesiąt walk, a w 2014 roku sięgnął nawet po brąz mistrzostw Polski. Niestety, tym razem tak dobrze mu nie poszło.

W pierwszej walce Don Kasjo zmierzył się z Michałem Fiedlerem (startował w kategorii superciężkiej, 92+ kg). Życiński starał się być aktywniejszą stroną, nacierał na rywala, który jednak nie tylko skutecznie się bronił, ale też kontrował i powoli przejmował inicjatywę. W drugiej rundzie włodarz PRIME Show MMA znów ruszył na rywala, ale ten tym bardziej skutecznie go atakował, mając przewagę szybkości. Podobnie było też w trzeciej odsłonie i ostatecznie Don Kasjo przegrał z Fiedlerem wysoko na punkty. Walkę Kasjusza Życińskiego i Michała Fiedlera możecie obejrzeć poniżej (start od 50 minuty).