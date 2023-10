Fury - Ngannou O KTÓREJ GODZINIE? Tyson Fury - Ngannou KIEDY walka Fury - Ngannou GODZINA, DATA

Fani boksu będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni! Walka Tysona Fury'ego kosztuje majątek, kwota zwala z nóg

Tyson Fury i Francis Ngannou to bez wątpienia obecnie dwie największe gwiazdy wagi ciężkiej. Pierwszy z nich jest mistrzem świata WBC, a drugi panował w UFC, po czym postanowił odejść i związać się z federacją PFL. Urodzony w Kamerunie zawodnik MMA wygrał aż 17 z 20 zawodowych walk, jednak pojedynek z Furym będzie jego pierwszym zawodowym na zasadach boksu. Dla Brytyjczyka jest to powrót po blisko rocznej przerwie po zwycięstwie z Derekiem Chisorą w grudniu 2022 roku. Fani boksu na całym świecie nie mogą doczekać się starcia Fury'ego z mistrzem pozostałych organizacji, Oleksandrem Usykiem. Sam "Król Cyganów" ogłosił, że kontrakt jest podpisany, a Ukrainiec pojawił się w Rijadzie, gdzie ma dojść do ich walki. Wcześniej jednak odbędzie się pojedynek Fury - Ngannou, który można nazwać freak fightem na najwyższym światowym poziomie.

Wydaje się, że panujący mistrz świata w boksie nie powinien mieć większych problemów z gwiazdorem MMA, jednak Ngannou przeszedł do historii jako rekordzista świata pod względem najsilniejszego ciosu. Ustanowił go w 2017 r. i z pewnością będzie szukał swojego nokautującego uderzenia przeciwko Fury'emu. Już 28 października w saudyjskim Rijadzie okaże się, czy Brytyjczyk poskromi "Predatora".

Walka Tyson Fury - Francis Ngannou odbędzie się na gali boksu w Rijadzie w sobotę, 28 października. Początek gali zaplanowano na godzinę 19:00 czasu polskiego, a Fury i Ngannou zmierzą się oczywiście w walce wieczoru. Tę planuje się na godzinę 23:40. Darmową relację na żywo z walki Fury - Ngannou przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!