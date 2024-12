Fury - Usyk Transmisja TV. STREAM ONLINE: Gdzie oglądać walkę Usyka z Furym 21.12.2024

Spis treści

Rewanżowa walka Fury - Usyk dzisiaj na gali boksu w Rijadzie. Arabia Saudyjska ponownie gości wielki boks, a wieczór 21 grudnia 2024 roku ma się na zawsze zapisać w historii. To dziś ma się wyjaśnić, kto jest lepszy. Oleksandr Usyk po zwycięstwie w maju przystąpi do rewanżu jako panujący mistrz świata, ale podrażniony Tyson Fury zrobi wszystko, żeby odzyskać utracone pasy i wrócić na szczyt wagi ciężkiej. Już przed walką nie brakowało emocji i wzajemnych szpilek obu pięściarzy, jednak skończyło się gadanie. W ringu przemówią pięści i z każdą kolejną godziną emocje rosną.

Rywalizacja Fury'ego i Usyka trwa już ponad rok. Do pierwszej walki miało dojść w lutym, ale została przełożona na maj i to wtedy Usyk wygrał niejednogłośną decyzją sędziów, zostając niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Sędziowie punktowali wtedy 115-112, 113-114 i 114-113 na korzyść Ukraińca, który szybko podjął decyzję o rewanżu. Stracił przez to jeden z pasów, musząc go zwakować, ale raz na zawsze chce wyjaśnić rywalizację z Brytyjczykiem.

Przed rewanżem eksperci są podzieleni. Z jednej strony to wciąż niepokonany Usyk jest mistrzem i udowodnił klasę w pierwszej walce, ale z drugiej Fury jest nieobliczalny i zapowiada, że w rewanżu naprawi swoje błędy. Z pewnością nie można go skreślać, co zwiastuje jedynie fantastyczną i emocjonującą walkę. Niestety, polscy kibice nie obejrzą jej w żadnej telewizji. Transmisja z walki Fury - Usyk będzie dostępna wyłącznie w usłudze streamingowej.

Gdzie oglądać walkę Fury - Usyk 2: stream live online

Walka Oleksandr Usyk - Tyson Fury 2 o mistrzostwo świata wagi ciężkiej odbędzie się w sobotę 21 grudnia 2024 r. w Rijadzie. Cała gala rozpocznie się o 17:00, a wyjście bohaterów walki wieczoru do ringu zaplanowano ok. godziny 23:00 czasu polskiego. Transmisja wyłącznie w platformie DAZN, a koszt usługi PPV to 79,99 zł. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia walki Fury - Usyk 2 razem z nami. To będzie piękne zakończenie roku w świecie boksu!